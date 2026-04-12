Una nueva encuesta preguntó por el líder de la oposición: Máximo Kirchner empató con Ofelia Fernández y un streamer

Cuando la derrota en la presidencial de 2023 comenzó a asomar como un escenario probable, a los Kirchner se les ocurrió una martingala: que Axel Kicillof vaya de candidato nacional y que Máximo pelee por la gobernación. Una manera de tirar a los leones al economista y (casi) asegurarle cuatro años de poder al hijo de la entonces vice.

Máximo llegó incluso a medirse como postulante bonaerense , pero el plan quedó en la nada por la intransigencia de Kicillof , quien finalmente consiguió su bis . Lo que vino después para el líder de La Cámpora fue todo pérdida, incluida la jefatura del PJ provincial , a manos del mismo enemigo internao.

Ahora, una nueva encuesta le tira tierra a ese presente barroso de Máximo . El diputado fue evaluado en una lista de eventuales "líderes de la oposición" y su performance resultó paupérrima: quedó empatado en el fondo de la tabla con la exlegisladora Ofelia Fernández y el streamer Pedro Rosemblat (pareja de Lali Espósito).

El estudio que los midió lo hizo Trends . "Trabajamos principalmente para clientes privados, con investigación de mercado, y hacemos estudios sistemáticos de medios. En política venimos trabajando en distintas provincias y con algunos dirigentes locales", se definen en la consultora.

El relevamiento incluyó 2.000 casos a nivel país , entrevistados entre el 29 y el 31 de marzo, con +/- 2,2% de margen de error.

Clarín adelantó el tramo electoral del trabajo, que trae excelentes noticias para el peronismo/kirchnerismo en general y para Kicillof en particular. Ambos, el espacio y el candidato, aparecen por primera vez arriba de La Libertad Avanza y Javier Milei en una medición para 2027.

Como vienen haciendo otras consultoras, Trends preguntó: "¿Quién cree que es el principal líder de la oposición a Milei?" . Y a diferencia de otros estudios, donde prevalecen respuestas negativas como "no sé" o "ninguno", acá se cortó arriba Kicillof , con 40%.

Segunda, aunque no pueda ser candidata ni ocupar cargos públicos, quedó Cristina, con 23%. Ella y el gobernador fueron los únicos que consiguieron dos dígitos, lo que muestra la orfandad de figuras para el electorado no mileísta. En este caso, el podio lo completó "nadie" con el 14%.

Debajo, pegados, figuran Mauricio Macri ( 6% ) y Juan Grabois ( 5% ). El resto se reparte con menos que el margen de error: Sergio Massa con el 2% y los demás con 1% , incluidos Máximo Kirchner , Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat (más Guillermo Moreno , Horacio Rodríguez Larreta , Martín Lousteau y Miguel Angel Pichetto ). Cerró "otros" con 3%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín