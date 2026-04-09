Logran predecir cuánto adelgazará cada persona que use Ozempic y si sufrirá más o menos efectos adversos

En personas que usan medicamentos GLP-1 para adelgazar existen grandes diferencias en la pérdida de peso, como también en los efectos adversos asociados que padecen. Por eso, científicos del Instituto de Investigación 22andMe, en Palo Alto, California, se propusieron identificar los factores que predicen esas variables y el trabajo se acaba de publicar en la revista Nature.

Según estudios previos, la reducción promedio del peso con respecto al valor inicial en estos tratamientos ha sido del 10,2 por ciento , pero con una dispersión de resultados notoria: el 4,9 por ciento de los pacientes logró una reducción superior al 25 por ciento y el 32,2 por ciento logró una reducción inferior al 5 por ciento con respecto al valor inicial, o incluso ha tenido un aumento de peso.

“Identificar los factores que predicen la respuesta de una persona a los medicamentos GLP-1 puede ayudar a orientar la estrategia de tratamiento , incluyendo la elección del fármaco, la dosis y la velocidad de aumento de la dosis”, dicen los autores del trabajo.

Para investigar la base genética de esa variabilidad, realizaron un estudio de asociación de genoma completo de la pérdida de peso autoinformada por los pacientes y los efectos secundarios relacionados con el tratamiento en 27.885 personas que recibieron terapia con estas inyecciones GLP-1. Así identificaron una variante genética que “se asocia significativamente” con una mayor eficacia de estas drogas.

Los participantes del estudio habían utilizado diversas presentaciones de estos fármacos: Ozempic, Wegovy, semaglutida compuesta , Mounjaro, Zepbound y tirzepatida compuesta. En su mayoría eran mujeres (82,4%) de una edad media de 52 años. La mayor parte de los encuestados eran de ascendencia europea (78,3%), aunque el estudio también incluyó una representación de ascendencia latina (12,9%) y afroamericana (4,2%).

Algunos factores de predicción de los resultados son no genéticos , como el tipo de medicamento que utilizaron los pacientes, el sexo (fue más eficaz en mujeres que en varones) y el origen de las personas, ya que en los europeos logró una mayor eficacia que en los latinos y afroamericanos.

En cuanto a los factores genéticos, identificaron dos variantes que se vinculan con una mayor o menor eficacia de la semaglutida y la tirzepatida , como así también con una mayor o menor incidencia de efectos adversos leves y graves.

Una variante del gen GLP-1R , localizado en el cromosoma 6, podría explicar en parte por qué algunas personas responden mejor a la pérdida de peso, dado el mecanismo de acción de estos fármacos sobre el receptor GLP-1R. Aquellos portadores de esa variante pierden más kilos que los que no la presentan.

Por otra parte, una variante en el receptor GIPR , localizado en el cromosoma 19, podría explicar por qué algunas personas experimentan una mayor cantidad de efectos secundarios . Esta variante podría bloquear la vía GIPR y hacer que se pierda el efecto protector frente a las náuseas, aumentando así la probabilidad de efectos adversos y de que el paciente no tolere la medicación.

Estas identificaciones genéticas, según los autores, “codifican las dianas farmacodinámicas de los fármacos GLP1” y proporcionan “una sólida base biológica para su papel en la respuesta al tratamiento”. No obstante, no hay que perder de vista que el estilo de vida (dieta y ejercicio físico) y sus cambios en pos de la reducción de peso son clave como punto de inflexión para sustentar en el largo plazo el éxito de estos medicamentos.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín