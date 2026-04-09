La racha de triunfos de Coudet en River se frenó en la Sudamericana: expulsión a los 3 minutos y empate vs Blooming en Bolivia

River llegó a Bolivia con la intención de seguir con la racha de triunfos de Eduardo Coudet - que acumulaba cuatro desde su llegada- y poner primera en la Copa Sudamericana con una victoria. Sin embargo, las circunstancias de juego en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, donde hubo buena presencia de hinchas riverplatenses, lo llevaron a conformarse con el empate ante Blooming y de esa manera se cortó la senda triunfal del Chacho, aunque no su invicto. Para ello, mucho tuvo que ver el arquero Santiago Beltrán .

El partido arrancó muy complicado para River. Al minuto y medio de juego, un pelotazo desde la zona defensiva de Blooming encontró mal parada a la última línea riverplatense y Martínez Quarta derribó a Garcés que se iba mano a mano con Beltrán. El asistente 2, Miguel Roldán, había levantado la bandera una vez que culminó la jugada pero desde el VAR, tras más de dos minutos de revisión, se comprobó que Lautaro Rivero habilitaba al delantero del equipo local. Entonces, el árbitro colombiano Andrés Rojas sancionó la falta y expulsó a Martínez Quarta por cortar con infracción una ocasión manifiesta de gol.

De esa manera, el inicio en la Copa Sudamericana pintaba muy complicado para River. Sin embargo, a pesar de la locura con la que vive los partidos, el Chacho Coudet usó bien la cabeza y le transmitió tranquilidad a sus jugadores. Mandó a la cancha a Germán Pezzella (volvió a jugar después de ocho meses tras la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda, perno no terminó el partido ya que lo reemplazó cerca del final Paulo Díaz) para rearmar la línea de cuatro en defensa, salió Subiabre y acomodó el medio con el doble cinco entre Moreno y Vera, y por delante Galván y Colidio, quien retrocedió unos metros, para que quede solo de punta Driussi.

La virtud que tuvo River fue que no se desesperó a pesar de jugar casi todo el partido con un hombre menos. Ni siquiera lo puso nervioso que Blooming le ganara ampliamente la posesión de la pelota. Trabajó el partido, doblegó marcas y metió en cada sector. Y ante alguna zozobra defensiva, apareció Beltrán que exhibió la seguridad de siempre.

Este River, dirigido por Coudet, juntó las líneas y esperó el momento oportuno para golpear. Y no lo hizo de manera aislada, sino a partir de asociarse con la pelota. Moreno condujo con criterio y soltó para Colidio que vio que Bustos pasaba a toda velocidad por la derecha; el lateral tiró un centro preciso y Driussi, se desmarcó entre los centrales e impactó de derecha para vencer a Uraezaña.

Lo bueno que había hecho River en la primera parte se diluyó en el complemento. El calor, la humedad y el mal estado del campo de juego se sintieron y Blooming hizo pesar el hombre de más. Lo empató rápido, con el gol de Antony Vásquez que empujó un centro de Moisés Villarroel, quien se filtró entre Montiel y Pezzella y desbordó luego de ganarle al marcador central, que trabó flojo.

Lo bueno que Coudet había hecho en la primera mitad, lo empañó en el entretiempo. Sorpresivamente, el Chacho sacó a Bustos y a Driussi, que eran de lo mejor de River, para los ingresos de Montiel y Freitas. Quizás tuvo que ver con el cansancio y la rotación, sobre todo en el delantero. Pero más allá de las modificaciones, River se desacomodó tras el empate. Eso sí, casi aprovecha una mala salida de Uraezaña pero el remate desde lejos de Colidio se fue desviado.

Desde ese momento, casi el cuarto de hora del segundo tiempo, River sufrió el partido. Y Blooming pudo ganarlo pero Beltrán tuvo dos intervenciones importantes, una de ellas jugándose el físico para evitar el gol de Garcés luego de que Hinojoza, habilitado, bajara la pelota.

Beltrán fue clave para sostener la igualdad y, por cómo se dio el partido, River terminó mirándolo con buenos ojos. Ahora, volverá a poner la cabeza en el torneo local, donde se le viene un duelo importante: el clásico con Racing.

¡A MANO EN BOLIVIA! River no pudo aguantarlo y llegó el empate de BLOOMING ⚽ #sudamericana pic.twitter.com/5rHhEAd710

APARECIÓ EL GOLEADOR ⚪🔴 Driussi definió y RIVER le gana a BLOOMING con 10 en la CONMEBOL #Sudamericana . pic.twitter.com/IujT1KvSUZ

📋 Nuestros 11 para enfrentar esta noche a Blooming en Santa Cruz de la Sierra ⚽️💪 #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/m0IIh3twJT

El Millonario acumula 19 victorias, 16 empates y 15 derrotas en 50 partidos disputados (49% de efectividad) por el certamen continental, del que fue campeón en 2014 y finalista en 2003 (perdió con Cienciano). Esta noche, enfrentará por primera vez a un equipo boliviano en el torneo.

A pocas horas del inicio del partido el termómetro marca 22° y hay una humedad del 72 por ciento. ¿Podrá adaptarse el equipo de Coudet? Una buena: hay apenas 400 metros de altura.

River debuta hoy por la Sudamericana y el Chacho está ante su chance de hacerse con su primer título internacional. Es que Coudet participó en 7 ediciones entre Libertadores y Sudamericana, logrando llegar a semifinales en la Libertadores del 2023 con el Inter de Porto Alegre. En mano a mano, jugó 11 series: Ganó 7 (cuatro fueron por Fase 2 y 3 de Copa Libertadres; dos y dos) y perdió 4.

El equipo boliviano que hoy enfrenta a River por la Sudamericana, tiene bastante experiencia a nivel de copas, participó siete veces en la Libertadores y con esta edición, la décima participación en Sudamericana. Además, en su historial, ya conoce la victoria ante un grande argentino, el hecho se dio en el año 2000 contra Boca por 1 a 0, en la edición en la que el Xeneize se consagró campeón de la Libertadores.

El Millonario vuelve a disputar la Copa Sudamericana después de once ediciones consecutivas en la Libertadores. El golpe sufrido a fines de 2025 obligó al equipo de Núñez a reacomodar sus objetivos y enfocarse en un torneo que aparece como una gran oportunidad para volver a competir a nivel internacional.

Con la final programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, River arranca su participación en la Sudamericana con una meta clara: pelear por el título. El equipo de Coudet buscará hacer valer su presente positivo y comenzar con el pie derecho en un grupo competitivo.

El debut será en Santa Cruz de la Sierra, a unos 400 metros sobre el nivel del mar, una condición que no representa un desafío físico importante. Sin embargo, el equipo de Coudet tendrá la presión de imponer su jerarquía desde el inicio ante Blooming en el Grupo H de la Sudamericana.

El equipo boliviano saldría con Uraezaña en el arco; línea defensiva con Villarroel, Álvarez, Valverde, Giménez y Melgar; en el medio Abisab, Bejarano y Hinojosa; y en ataque Garcés junto a Menacho.

Comienza el camino de River en la Copa Sudamericana 2026. Tras once ediciones consecutivas en la Libertadores, el equipo de Núñez no logró clasificarse al máximo torneo continental, algo que no ocurría desde hace más de una década. Ese golpe de realidad lo obliga a reconfigurar objetivos y apostar fuerte por este certamen. LEER MAS .

River Plate ya tiene un probable equipo confirmado para el estreno en la Copa Sudamericana 2026. Eduardo Coudet apostaría por: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El Millonario busca empezar con el pie derecho en Bolivia y sostener su gran momento futbolístico.

River Plate debuta esta noche en la Copa Sudamericana 2026 y desde acá ya vivimos la previa del duelo ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra. El equipo de Eduardo Coudet llega en racha, con cuatro triunfos consecutivos, y busca trasladar su buen momento al plano internacional. Desde las 21:30, seguí el minuto a minuto, las formaciones confirmadas y todas las novedades de un estreno clave para el Millonario.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín