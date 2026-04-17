Lo buscaban por violación en Paraguay y cayó en Argentina acusado de abusar de una nena de 9 años

Un ciudadano paraguayo , conocido como “Derli” , fue detenido en San Vicente, provincia de Buenos Aires, tras permanecer prófugo desde 2020 con pedido de captura internacional por violación y robo agravado.

La Policía de la Ciudad lo identificó luego de una investigación que incluyó análisis de llamadas y redes sociales. Además, está acusado por el abuso de una nena de 9 años en Villa Zavaleta.

El caso se remonta a febrero de 2020, cuando el sospechoso fue denunciado por abuso sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, los investigadores avanzaron con tareas de inteligencia, entrecruzamiento de comunicaciones y pericias digitales para reconstruir sus movimientos.

En ese proceso, detectaron que el prófugo se había ocultado durante un tiempo en Misiones . Con nuevas pistas, los agentes de la División Delitos Contra la Integridad Sexual lograron ubicarlo en San Vicente , donde habría intentado establecerse para evitar ser capturado.

La detención se concretó en la calle, en la zona del Barrio Hospital, tras un operativo con vigilancia encubierta . El procedimiento se realizó con intervención del Juzgado de Garantías local, que libró el exhorto correspondiente.

El acusado tenía un pedido de captura internacional emitido por la Justicia de Paraguay por coacción sexual, violación y robo agravado . Según la investigación, el 26 de enero de 2020 habría abusado de una adolescente de 15 años y le robó el celular tras amenazarla con un arma de fuego.

Tras ingresar a la Argentina, también fue denunciado por el abuso de una nena de 9 años en Villa Zavaleta, lo que amplió su situación judicial.

Luego de su detención, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, a cargo de Karina Zucconi. No trascendieron, hasta el momento, detalles sobre un eventual proceso de extradición.

Fuente: TN