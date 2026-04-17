Cayó una banda que estafaba a comerciantes con identidades falsas: operaban desde dos cárceles de Junín

Una investigación judicial y policial permitió desarticular este miércoles una presunta organización criminal que realizaba estafas reiteradas a comerciantes en Junín, Chacabuco, Pergamino y Los Toldos, en el noroeste bonaerense.

El operativo fue encabezado por la DDI Junín junto a otras dependencias, con allanamientos simultáneos en distintas ciudades y en las unidades penitenciarias N° 13 y N° 16 . El procedimiento dejó detenidos, aprehendidos, secuestros de elementos y dos prófugos que continúan siendo buscados.

Según la investigación, la organización utilizaba una modalidad sistemática basada en el engaño. Los acusados se contactaban por teléfono o WhatsApp y se hacían pasar por dirigentes de clubes o referentes institucionales para generar confianza y concretar pedidos de mercadería de alto valor.

Entre los productos solicitados había cubiertas de camión, maquinaria de jardinería, pintura y puertas . Las operaciones se cerraban de manera informal, muchas veces con promesas de pago diferido mediante cheques, lo que facilitaba la entrega.

Luego intervenían supuestos fleteros que retiraban la mercadería, simulando operaciones legítimas. Con el avance de la causa se determinó que, en varios casos, los bienes eran trasladados a Junín, donde se analizaba su posible acopio o redistribución.

Entre los hechos investigados, intervino el exintendente y actual senador provincial Pablo Petrecca , quien denunció el uso indebido de su imagen en redes sociales para cometer engaños.

La causa avanzó a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, que permitieron identificar una estructura organizada con participación de personas en libertad e internos alojados en cárceles de Junín .

Con esos elementos, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos en Junín, Pergamino y en las unidades penitenciarias N° 13 y N° 16. Como resultado, fueron detenidas cuatro personas identificadas como N. A. R. (35), M. M. G. (59), A. G. G. (40) y M. de los A. G. (27), mientras que otras fueron aprehendidas por presunto encubrimiento.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta 110 cc, prendas de vestir, 14 latas de pintura de 20 litros y una desmalezadora , entre otros elementos vinculados a la causa.

La investigación volvió a poner en agenda el uso de teléfonos celulares en las cárceles, tras detectarse la participación de internos dentro del esquema delictivo.

En ese marco, el senador provincial Pablo Petrecca impulsa un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses y reemplazar el sistema vigente por un modelo de comunicación controlado por el Estado.

La iniciativa propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS) , una plataforma cerrada sin acceso a internet ni redes sociales, con comunicaciones registradas y monitoreadas.

Dos sospechosos continúan prófugos y son intensamente buscados.

Fuente: TN