Llega el frío al AMBA: la mínima bajará a los 7 grados y hay alerta por vientos fuertes en la Ciudad de Buenos Aires y nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta por vientos fuertes que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y nueve provincias del centro del país . Las fuertes ráfagas traerán consigo un descenso en la temperatura en el inicio de la semana, con una mínima de 7 grados prevista para este lunes. Además, hay tormentas previstas para la Costa Atlántica.

Según indicó el SMN, las ráfagas más fuertes se esperan en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro, en donde rige un alerta naranja por "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

En ese sentido, desde el observatorio climático destacaron que en Buenos Aires las ráfagas podría llegar a superar los 70 kilómetros por hora en la tarde de este domingo y que en Viedma, la capital rionegrina, podrían incluso alcanzar los 115 .

En tanto, y también debido al viento, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santa Fe también recibieron una advertencia, de color amarillo, por "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En el sur y este de Buenos Aires, este de Chubut y este de Río Negro la alerta incluye además la posibilidad de tormentas fuertes.

Aunque en el resto de las provincias la alerta rige únicamente para este domingo, en el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires se mantendrá hasta este lunes , afectando a localidades como General Alvear, Lobos, Cañuelas, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y toda la Costa Atlántica.c

Las ráfagas de viento vendrán acompañadas por un fuerte descenso de la temperatura: En la Ciudad se espera que este lunes la mínima toque los 7 grados y, aunque irá subiendo gradualmente durante el día, la máxima prevista será de 17.

En la Costa Atlántica, en donde se esperan lluvias durante todo el domingo y lunes, la semana iniciará con mínimas también de 7 grados y máximas de 16.

El martes seguirá el frío . En la Ciudad se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18, mientras que en la costa la mínima será aún más baja, y se ubicará en los 7 grados.

Según informó el SMN las temperaturas podrían comenzar a subir recién a partir del miércoles, cuando en la Ciudad, ya sin alertas a la vista, se esperan mínimas de 14 y máximas de 21. El clima templado se mantendría, en principio, durante el resto de la semana.

Fuente: Clarín