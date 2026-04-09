Le pidió a su hijastro que bajara la música, fue atacado a machetazos y lo ahorcó

Un hombre que se defendió de un ataque a machetazos de su hijastro alcoholizado, le provocó la muerte por asfixia y la Justicia ordenó su detención.

El hecho ocurrió este domingo al amanecer, en la zona céntrica de la localidad correntina de San Cosme , a 35 kilómetros de la capital.

El fatal desenlace se produjo cerca de las 6.40, cuando el dueño de casa reiteró el pedido para que el hijo de su pareja, identificado como Cristian Nicolás Romero (32) , bajara el volumen de la música.

Romero había pasado la noche consumiendo alcohol y posiblemente alguna otra sustancia e hizo caso omiso a varios pedidos similares de sus familiares.

El dueño de casa, Miguel Ángel Coutada (52) , fue quien encaró a Romero para insistirle que cesara la música para que finalmente todos pudieran descansar. El planteo no fue del agrado de Romero, quien inició una acalorada discusión con su padrastro.

Según testimonios, en un determinado momento el joven tomó un machete y se abalanzó sobre Coutada, quien esquivó los primeros golpes y tomó del cuello a Romero, con la aparente intención de que soltara el arma que empuñaba.

Coutada habría mantenido la presión sobre el cuello de Romero hasta provocarle la muerte.

Cuando la Policía llegó al lugar, en la esquina de las calles Elena Osuna y Doctor Valenzuela, a media cuadra de la comisaría del pueblo, el joven ya no presentaba signos vitales.

El dueño de casa, padre de dos bomberos voluntarios del pueblo , se entregó sin ofrecer resistencia y quedó detenido por orden de la fiscal Gabriela Ibarra, quien también en un primer momento dispuso la demora de otras cuatro personas que estaban en la vivienda.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que la víctima registraba detenciones por robos y hurtos y que era consumidor habitual de estupefacientes. Esto habría llevado a que en los últimos meses se fuera deteriorando la relación con la pareja de su madre.

Coutada fue alojado en la comisaría de Paso de la Patria y, tras su indagatoria, la fiscal Ibarra deberá determinar si considera que actuó en legítima defensa de su vida. En ese caso, quedaría automáticamente en libertad.

En su casa, la Policía secuestró el machete, mientras que el cuerpo de Romero fue llevado a la Morgue Judicial de la Ciudad de Corrientes para que se corrobore a través de una autopsia la causa de la muerte.

Además, desde la Fiscalía se pidió realizar un examen toxicológico para saber el grado de intoxicación alcohólica que presentaba la víctima y su había consumido drogas, como aseguraron sus familiares.

Fuente: Clarín