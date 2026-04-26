Las reacciones de los famosos ante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

Franco Colapinto es el protagonista de una jornada dominical histórica en la ciudad de Buenos Aires . A bordo de su auto de carreras, el oriundo de Pilar dará varias vueltas en un circuito armado idealmente para que él pueda recibir una ovación general de las 500.000 personas que se acercaron a la zona de Palermo .

En un evento que se extenderá hasta la noche, Colapinto recibió muestras de cariño del público y de celebridades que forman parte de este evento único en el país.

Una de ellas es Soledad Pastorutti , la reconocida cantante de folclore que brindó un show en la previa del evento. Antes de subirse al escenario, la intérprete y el deportista se abrazaron y hablaron largo y tendido sobre lo que será la exhibición.

“ Poncho al viento y pura emoción ”, agregó la Sole, quien se encargó de encender el ambiente con sus reconocidos hits.

Por su parte, Occhiato, mantuvo un diálogo ameno con Colapinto en la previa a lo que será su Road Show donde conducirá varios automóviles históricos, como el Mercedes de Juan Manuel Fangio.

Tras este ida y vuelta, ofició de anfitrión en la previa de la salida de Colapinto al escenario, donde el piloto agradeció la presencia de las 500.000 personas y habló con Juan Fossaroli , el reconocido periodista especializado en Fórmula 1.

Además, Patricio Sardelli , guitarrista de la banda musical Airbag, afinó su guitarra para tocar el himno nacional argentino. Tras su interpretación, Colapinto se acercó y lo felicitó. “La rompiste”, lanzó el deportista.

¡Emocionante! Pato Sardelli hizo delirar al público en Buenos Aires con un himno que quedará en la historia. 👏🏻🇦🇷 📺 Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/SZWNg3fhab

Organizado minuciosamente con un operativo que comenzó el día miércoles, Franco Colapinto correrá por un circuito delimitado especialmente para este tipo de eventos.

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares-Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Por su parte, la alta demanda hizo que las entradas se agotaran en pocos minutos, tanto en la preventa exclusiva para clientes de Mercado Pago como en las instancias generales de venta a través del sitio oficial.

El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche , y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles .

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación