Las organizaciones sociales lanzan un nuevo plan de lucha con piquetes y protestas contra el Gobierno: cuándo serán

Luego de los piquetes de la semana pasada en los accesos a la Ciudad, las organizaciones sociales anunciaron más medidas de fuerza contra el Gobierno del presidente Javier Milei .

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular anunció un nuevo plan de lucha, que incluirá piquetes, movilizaciones y distintas acciones de protesta en las próximas semanas.

La medida se da en un contexto de creciente tensión social por el impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables y el cierre de los programas sociales del Ministerio de Capital Humano.

Según detallaron los dirigentes, las protestas contemplan una serie de actividades que comenzarán en los próximos días, entre las que se destacan: el viernes 17 de abril habrá una audiencia pública con diputados y el martes 21 harán un congreso de la organización . Además, preparan una marcha de antorchas en homenaje al papa Francisco .

Además, las organizaciones confirmaron su participación en la movilización del 30 de abril convocada por la CGT a Plaza de Mayo , en reclamo por la caída del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones sociales.

El eje del conflicto está puesto en la eliminación del programa “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo), que asistía a cientos de miles de beneficiarios.

Desde la UTEP advierten que su reemplazo por un esquema de capacitación con vouchers tendrá un impacto negativo en las economías populares, en un contexto de recesión. “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”, sostuvo el dirigente Alejandro Gramajo.

En paralelo, distintos movimientos como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa ya anticiparon nuevas jornadas de protesta para mayo , con movilizaciones previstas para los días 5 y 7, además de actividades territoriales en todo el país.

El plan también deja abierta la posibilidad de una mayor articulación con sectores sindicales y organizaciones piqueteras, en un escenario donde la conflictividad social viene en aumento tras las últimas jornadas de cortes y protestas en distintos puntos del país.

Fuente: Clarín