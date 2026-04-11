Las negociaciones entre EE.UU. e Irán continúan y podrían extenderse al domingo

ISLAMABAD.– La incertidumbre se cierne sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán , con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la tregua . Ambos países enviaron una delegación integrada por funcionarios de altísimo nivel, que desembarcaron en la ciudad de Islamabad donde comenzaron este sábado las conversaciones directas tripartitas para encontrar una solución definitiva para el conflicto armado en Medio Oriente . El diálogo se extendió durante varias horas y, tras un receso, ambas partes retomaron las conversaciones en una segunda ronda que podría prolongarse hasta el domingo.

Pasadas las 17 (hora local) se dio inicio a las conversaciones formales entre ambos países bajo la mediación de Pakistán, llevadas adelante en el lujoso Hotel Serena de cinco estrellas, ubicado en la ciudad capital.

Según las agencias Fars y Tasnim, “se decidió iniciar las negociaciones” tras “los avances logrados durante conversaciones preliminares” y la reducción de los ataques por parte de Israel en el sur de Beirut, en Líbano.

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían “comenzado”.

La Casa Blanca confirmó el carácter directo de las conversaciones, un caso excepcional de diálogo de alto nivel, y afirmó que continuaban a las 22:00 hora local, después de que medios de comunicación estatales iraníes afirmaran que ya hubo dos rondas y se espera una tercera.

Desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, el contacto más directo de Estados Unidos se produjo en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar sobre el programa nuclear iraní. Las reuniones de más alto nivel más recientes tuvieron lugar entre el secretario de Estado John Kerry y su homólogo Mohammad Javad Zarif durante las negociaciones sobre dicho programa.

Si bien no se brindaron mayores precisiones de los puntos abordados a lo largo de la jornada, medios iraníes sostuvieron que la cuestión del estrecho de Ormuz es uno de los temas que suscitan “fuertes divergencias”, entre ambos países.

Según la agencia de noticias Fars, “Estados Unidos formula exigencias excesivas” en relación al paso marítimo, por donde se calcula que circula cerca del 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo, y “sobre otros temas” durante las negociaciones directas en Islamabad para lograr una tregua duradera en la guerra de Medio Oriente.

Las reuniones preliminares comenzaron esta mañana con el encuentro que encabezaron el vicepresidente estadounidense JD Vance y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Vance estuvo acompañado por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff , y el esposo de su hija Ivanka, Jared Kushner, quienes llegaron a la ciudad capital de Islamabad esta madrugada a bordo del Air Force One.

La delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, también se reunió por separado Sharif, según informaron fuentes locales e iraníes. Hasta la media tarde, todavía no se habían anunciado conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Irán se reafirmó en algunos aspectos de su propuesta anterior, y su delegación dijo a la televisora estatal de aquel país que presentó algunas de las ideas de ese plan como líneas rojas en las reuniones con Sharif.

Por su parte, el funcionario y mano derecha de Trump, llamó en la previa a Teherán a “no jugar” con Washington , al tiempo que prometió “ intentar mantener una negociación positiva ”. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, destacó Vance.

Por su parte, Teherán envió al influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con una delegación de 70 personas. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, advirtió Ghalibaf. “ Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas ”, afirmó.

Según los informes, Irán prefería que Vance asumiera el papel de negociador. Además, la exenviada de Pakistán ante la ONU, Maleeha Lodhi, declaró a Al Jazeera que la elección del vicepresidente está siendo “ vista de forma muy positiva ” en Islamabad.

El alto el fuego ha detenido la campaña de bombardeos aéreos de EE.UU. e Israel sobre el régimen islámico. Pero hasta ahora no ha hecho nada para calmar la guerra paralela que Israel libra contra el aliado de Teherán, Hezbollah , en el Líbano , ni para poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz , que ha provocado la mayor interrupción de la historia en el suministro mundial de energía.

“ Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a tender la mano . Si intentan jugarnos una mala pasada, van a descubrir que el equipo negociador no será tan receptivo ”, declaró a los periodistas el JD Vance antes de partir a Pakistán.

En la previa del viaje, Trump prometió abrir el estrecho de Ormuz “bastante pronto” con o sin la cooperación de Irán, y se quejó de que Irán estaba “haciendo un trabajo muy deficiente ” al no permitir la libre navegación a través de ese canal, por donde antes del conflicto pasaba el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial. “Nada de arma nuclear. Eso es el 99%” de la negociación, sostuvo Trump.

El líder republicano también advirtió a Irán que habría ataques aún más intensos si no se llegaba a un acuerdo. “Estamos cargando los barcos con las mejores municiones y las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que usábamos antes, con las que los hicimos pedazos”, dijo el presidente en una entrevista con el New York Post .

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations. These two matters must be fulfilled before negotiations begin.

Según informó The Washington Post , los negociadores estadounidenses planean solicitar a Irán la liberación de los ciudadanos norteamericanos detenidos como parte de las próximas conversaciones orientadas a poner fin al conflicto, aunque ese pedido podría demorarse si el diálogo entre el equipo del presidente norteamericano y Teherán se torna complicado.

No obstante, Islamabad seguía adelante con los preparativos para las conversaciones de alto nivel con un fuerte operativo de seguridad. Además, se espera que Israel y el Líbano inicien conversaciones la próxima semana en la capital norteamericana , según un funcionario estadounidense y una persona con conocimiento de los planes, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

El centro de Islamabad fue puesto bajo un cierre total por un feriado público anunciado a último momento, con un perímetro de seguridad establecido para una “zona roja” de 3 kilómetros alrededor de un hotel de lujo del que se ordenó desalojar a todos los huéspedes para dar lugar a ambas delegaciones .

Según la Casa Blanca, las reuniones tendrán lugar el sábado y en ellas participarán Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner , el yerno de Trump. Según NBC News, el presidente norteamericano es “muy optimista” sobre la posibilidad de concluir un acuerdo .

Del lado iraní son más las incógnitas. Funcionarios paquistaníes se mostraron herméticos sobre el momento exacto de la llegada de la delegación iraní , que estará encabezada por el presidente del parlamento.

Una fuente involucrada en las conversaciones dijo que la fuerza aérea paquistaní escoltará el avión de los iraníes.

Por su parte, el embajador de Teherán en Pakistán anunció en X que la delegación iraní llegaría el jueves por la noche, pero después borró el mensaje .

El viernes, la agencia de prensa iraní Tasnim afirmaba citando una fuente anónima que “mientras Estados Unidos no respete su compromiso con el alto el fuego en el Líbano y el régimen sionista continúe sus ataques, las negociaciones están suspendidas “.

Desde el anuncio el martes de un alto el fuego entre Washington y Teherán han surgido discrepancias sobre si este incluye, o no, al Líbano .

Pakistán, como mediador, afirmó que la tregua se aplicaba “en todos lados, incluido el Líbano” , pero tanto norteamericanos como israelíes lo niegan.

La insistencia de Israel de que el alto el fuego con Irán no incluye una pausa en sus combates con el grupo terrorista ha amenazado con echar por tierra el acuerdo .

El día en que se anunció la tregua, Israel lanzó intensos ataques aéreos sobre Beirut , matando a más de 300 personas , según el Ministerio de Salud de Líbano. Fue el día más mortífero en el país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

El viernes, el territorio israelí fue de nuevo blanco de cohetes lanzados desde el Líbano , y el Ejército israelí volvió a bombardear el sur de su vecino del norte, dejando al menos ocho miembros de las fuerzas de seguridad del Líbano muertos , según la agencia de prensa estatal libanesa.

Trump dijo el jueves que le pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , que reduzca los ataques . Las fuerzas armadas de Israel anunciaron el viernes que lanzaron ataques contra aproximadamente 10 lanzadores de cohetes en el Líbano que habían disparado proyectiles hacia el norte de Israel el día anterior .

El presidente del Parlamento iraní advirtió el jueves que continuar con los ataques israelíes contra Hezbollah tendría “costos explícitos y respuestas contundentes” .

Netanyahu, en tanto, dijo que autorizó el inicio de negociaciones con el Líbano “lo antes posible”, con el objetivo de desarmar a Hezbollah y establecer relaciones entre los vecinos , que han estado técnicamente en guerra desde la fundación de Israel en 1948.

El gobierno libanés no había respondido . El medio norteamericano Axios fue el primero en informar sobre el momento y el lugar de las conversaciones.

En el primer comunicado oficial de Hezbollah desde que Israel anunció que iniciaría negociaciones directas con el Líbano, el jefe del grupo terrorista, Naim Qassem , instó a los funcionarios libaneses “a dejar de ofrecer concesiones gratuitas” , pero no adoptó una postura clara sobre la posibilidad de conversaciones.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un aumento pronunciado en los precios del petróleo, una caída en los mercados bursátiles y ha estremecido a la economía mundial . El control de Teherán sobre la vía fluvial ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra .

El precio al contado del crudo Brent , de estándar internacional, rondaba los 97 dólares por barril el viernes, un alza de más del 30% desde que empezó la guerra .

Antes del conflicto, más de 100 barcos cruzaban el estrecho cada día -muchos transportando petróleo hacia Asia . Tras la entrada en vigor del alto el fuego, únicamente se ha registrado el paso de 12 embarcaciones .

Trump se quejó de esa situación en su plataforma de redes sociales: " Irán está haciendo un trabajo muy deficiente , deshonroso dirían algunos , de permitir el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz".

“¡Ese no es el acuerdo que tenemos!” , escribió Trump sobre la poca cantidad de embarcaciones que han podido cruzar el estrecho.

También persisten las dudas sobre el futuro de los programas de misiles y armas nucleares de Irán -dos de los principales objetivos de la guerra de Estados Unidos e Israel.

Washington insiste en que Irán nunca debe deberá ser capaz de elaborar armas nucleares y quiere retirar la reserva de uranio altamente enriquecido de Teherán , el cual podría ser utilizado para su fabricación. Irán insiste en que su programa es pacífico.

Trump ha dicho que Estados Unidos colaboraría con Irán en el retiro de uranio , cosa que Teherán no ha confirmado.

El director de la agencia nuclear de Irán, Mohammad Eslami , dijo el jueves que proteger el derecho de Teherán a enriquecer uranio es “necesario” para cualquier conversación sobre el alto el fuego .

Más de 3000 personas han muerto en Irán en lo que va de la guerra, según un alto funcionario médico iraní. El gobierno de Teherán no ha proporcionado ninguna cifra definitiva de bajas desde hace varias semanas.

Con información de AP, AFP y Reuters.

Fuente: La Nación