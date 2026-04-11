Conmoción en Mar del Plata: un hombre perdió el control de su camioneta, se incrustó contra una casa y murió

Un hombre de 32 años murió este viernes al chocar con su camioneta contra el paredón de una casa en el barrio Juramento, en Mar del Plata.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, mientras el conductor Emiliano Hugo Zárate circulaba por Diagonal Gascón en dirección hacia Mario Bravo. A pocos metros de llegar a la esquina con la calle Sicilia, perdió el control del vehículo y comenzó a realizar maniobras en zigzag .

La camioneta Amarok impactó primero contra un pilar de agua perteneciente a una fábrica de pescado, que aparentemente era su destino. Luego de ese primer choque, el vehículo volvió a desviarse hacia la calle, cruzó hacia la vereda de enfrente y terminó incrustado contra el paredón de una casa .

A la escena acudieron policías, bomberos y personal de rescate, que sacaron al conductor del vehículo. Minutos después, médicos del SAME intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarlo, por lo que constataron su muerte en el lugar .

Zárate era capitán de barco, padre de dos hijos de 5 y 7 años , y tenía previsto zarpar este sábado, informó La Capital de Mar del Plata . Su familia llegó a la zona del choque y lo identificó en el momento en que retiraban el cuerpo.

La camioneta quedó destruida en su parte delantera y volcada sobre uno de sus laterales como consecuencia del impacto.

La causa quedó en manos del fiscal Germán Vera Tapia , titular de la fiscalía de Delitos Culposos, que busca determinar las causas exactas del incidente.

Fuente: TN