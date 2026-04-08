Las 3 plantas de interior que crecen en agua y son perfectas para el baño: decoran naturalmente

Cada vez más personas eligen plantas de interior cultivadas en agua , dejando de lado las macetas con tierra. Además de ser prácticas, aportan frescura, estética y un toque natural que encaja perfecto en ambientes como el baño.

Si buscás sumar verde sin demasiado mantenimiento, estas especies son ideales para transformar el baño en un espacio más relajante y decorativo .

El Filodendro es una de las opciones más populares para cultivar en agua. Sus hojas grandes y su estética tropical lo convierten en un clásico del interiorismo.

Solo necesitás un tallo con nudo y un recipiente con agua limpia. Se reproduce fácilmente por esquejes y requiere muy poco mantenimiento.

El Syngonium , también conocido como “planta flecha” , se destaca por la forma particular de sus hojas y su estética moderna.

Cortá un esqueje con nudo y colocalo en agua. En poco tiempo, va a desarrollar raíces nuevas .

La Tradescantia , conocida popularmente como “amor de hombre” , es ideal si querés sumar color y dinamismo.

Solo necesitás un esqueje y un recipiente con agua. Es una de las especies más fáciles de multiplicar .

Para mantener tus plantas en buen estado, tené en cuenta estas recomendaciones:

Fuente: TN