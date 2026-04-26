La UCR del Senado pide modificar las PASO en vez de eliminarlas y complica la reforma electoral del oficialismo

Si bien puertas adentro hay matices, el grueso de la bancada radical del Senado coincide en que no deben eliminarse las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) , sino modificarse . De hecho el jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi, presentó a última hora del viernes un proyecto propio para que sean optativas. Los radicales tienen 10 senadores clave -son el espacio más grande después de LLA y UP que están empatados en 21- y por eso su postura es decisiva para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Como contó Clarín, el proyecto de reforma electoral enviado por el gobierno de Javier Milei es una mega ley de 79 artículos que además de derogar las PASO, instala la Ficha Limpia para candidatos, modifica la financiación para partidos políticos y campañas, e instala cambios a la Boleta Única Papel , entre otras cosas.

Al tratarse de una reforma electoral requiere mayoría absoluta para aprobarse. Esto es la mitad más uno del total de miembros de la Cámara: en el Senado son 37 votos.

La Libertad Avanza tiene 21 y Unión por la Patria otros 21. El peronismo se opone en su mayoría. Para su jefe de bancada, José Mayans, es una "cortina de humo" para "tapar la realidad", pero -como contó Clarín- habrá diferencias internas porque a algunos gobernadores sí les conviene eliminarlas. En líneas generales, los oficialismos siempre están a favor de que no haya internas para poder imponer su poder y elegir "a dedo".

Lo cierto es que los 30 legisladores restantes están desperdigados en un archipiélago de bloquecitos, salvo la UCR que tiene una decena de senadores que se volvieron decisivos en cada votación.

El tema es que en el radicalismo ya salió una mayoría a plantear que no quieren eliminar las PASO, sino mejorar el sistema.

El propio jefe de bloque de la UCR presentó a última hora del viernes un proyecto en el que propone primarias opcionales, tanto para los electores como para las agrupaciones políticas.

Es decir que participan solos los espacios que necesitan dirimir a sus candidatos ( los que tienen lista única compiten directo en la elección general ) y van a votar los ciudadanos que quieren: para eso se tienen que inscribir al menos 60 días antes.

En los fundamentos Vischi sentencia que su reforma busca adecuar las PASO a "criterios de eficiencia, racionalidad del gasto público, fortalecimiento de la autonomía partidaria y modernización de los procedimientos electorales".

No es la primera vez que se habla de primarias no obligatorias, pero el riesgo que señalan quienes se oponen es que se pueden "infiltrar" otros espacios. Por ejemplo, que el radicalismo vaya a una PASO para elegir candidato y que el peronismo tenga lista única y no compita en esa instancia. Entonces, sus militantes que jamás votarían al radicalismo, se anoten para votar y solo para alterar el resultado de la interna.

También se diferencia del texto oficial en que mantiene, aunque con modificaciones, los aportes públicos a las campañas políticas y también los minutos publicidad gratuita en los medios de comunicación audiovisual.

El radical bonaerense Maximiliano Abad también se expidió sobre el tema. Señaló que "es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles" pero que "reducir este debate al mero 'ahorro fiscal' es un error conceptual". "La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad. Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias. La ciudadanía debe seguir siendo la protagonista en la selección de candidaturas", sentenció.

La santafesina Carolina Losada defendió las PASO en todas las instancias que se intentó eliminarlas. Losada es hija directa de las primarias, porque es el mecanismo que le permitió llegar al Senado teniendo al partido y toda la estructura en contra. El voto directo de la gente le dio su banca.

Los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo -gobernador radical que compitió con LLA en las últimas elecciones- todavía no definieron públicamente su postura.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín