La precaria casa en la que Ángel vivió junto a su madre antes de morir: un techo de chapa con goteras y la cama en un rincón

El GPS marca un punto impreciso en el mapa, cerca de la calle 810. No hay entrecalles, ni numeración en la zona de Quintas, a unos seis kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. No es fácil llegar: hay que avanzar por calles de tierra y subir hasta quedar al pie de los cerros. Mientras en el camino se repiten las casas de chapa, basura desparramada por los rincones y perros que aparecen y acompañan el recorrido, como parte del mismo abandono.

Al fondo, detrás de otras casillas, está la casa donde vivía Ángel Nicolás López (4) con su mamá, Mariela Altamirano; su padrastro Maicol González y la beba de la pareja.

“Vino una asistente social a ver el lugar”, dijo a Clarín Eusebio Gauta, el vecino que le alquila la casa a Mariela desde hace un año. En el mismo terreno, adelante está su casa y atrás una construcción de chapa donde antes vivía un familiar de él.

“Estoy muy triste, les alquilé la casita de atrás porque ellos no tenían donde vivir y ella andaba embarazada. Estaban solos, en pareja. Alquilaban enfrente, pero no pudieron pagar lo que le cobraban y vino a hablar conmigo que tengo la pieza arriba”. Eusebio deja entrever que la pareja no tuvo otra alternativa.

Y agrega: “Es una casita de chapa de solo un ambiente. Él la arregló un poco, hizo un bañito chiquito. Estaban apretados porque es medio chico. Hace un año les empecé a alquilar, no los conocía”.

La casa mide alrededor de dos por tres metros. Un solo ambiente para cuatro personas: Mariela, su pareja, la beba y Ángel. Sin privacidad, una realidad que contrasta con lo que, según el papá del nene, había informado el equipo interdisciplinario.

Incluso, Lorena Andrade contó a este medio que la psicóloga Jenifer Leiva le dijo que el nene vivía re bien con el sueldo de Mariela y su pareja, y que tenía su habitación.

"Ella informó eso para que le den el nene a la madre. Leiva es responsable porque informó algo que era mentira. Nosotros somos humildes, pero el nene tenía su habitación, no dormía con nosotros", explica la mujer.

A pocos metros de la entrada, hay un pozo enorme. “Él lo usaba para quemar basura”, explicó Eusebio, que vive hace 27 años en la zona.

El fin de semana se viralizó un video en el que se ve al padre biológico de Ángel, Luis López, recorrer el interior de la vivienda.

“Este es el lugar donde vivía Ángel. Acabo de entrar a la casa. Miren la psicóloga Leiva dijo que Ángel tenía una habitación para él solo, miren la gotera, en esa pieza dormía Ángel loco”.

Y agrega: “Miren lo que es esto, es un asco. Miren cómo vivía esta gente. Es imposible vivir en una casa así”.

Las imágenes son contundentes. Una heladera, una mesa, ropa tirada y colchones amontonados en un espacio muy chico. El techo con goteras y la cama de Ángel en un rincón. Una situación que genera bronca e indignación en la familia del padre.

Eusebio abre la puerta improvisada de madera agarrada al alambrado que marca el inicio de su terreno. Apenas puede caminar bien por la artrosis que padece en sus pies. Está angustiado por lo que le pasó a Ángel. "Nunca pensé que le iba a pasar eso a la criatura", repite hasta el cansancio.

“Ella se lo quitó por medio de los abogados. Ella estaba pagando un abogado para tener la tenencia de su hijo. Me contó eso, ella capaz quería estar con su hijo. Nunca pensé que le iba pasar eso a la criatura. Cuando el nene estuvo acá salía a jugar como cualquier chico”, cuenta Eusebio.

Y agrega: “De repente lo vi al chico ahí. Escuchaba discusiones fuertes entre ellos pero no podía echarlo porque ella estaba embarazada ”.

Respecto al domingo de Pascuas, el día que el nene de 4 años sufrió la descompensación, el vecino explica que "escuchó gritos, pero que ninguno de los vecinos la auxilió". Después, según el relato que Mariela y su pareja les dieron a los vecinos, llegó la ambulancia y la policía reanimó a Ángel.

“Ella me contó que estaba en la cama y que el nene siempre se levantaba para ir al baño. Pero el chiquito no se levantó. Me contó cuando vino del hospital. Me dijo que le había agarrado una hemorragia”, contó Eusebio, quien consoló a Mariela mientras lloraba.

Además, señaló que l a mamá del nene y su pareja abandonaron el domicilio por miedo a represalias.

Por su parte, otro vecino de la cuadra, que vive hace tres años y prefiere no brindar sus datos por seguridad, dijo a este medio que vio al nene hace poco cuando caminaba junto a su mamá para ir al jardín: " Lo vi bien, su mamá iba adelante y él iba corriendo atrás . Después, el domingo, me enteré lo que le pasó a ellos”.

Y agrega: “No estaban hace mucho acá. Se mudaron hace un año. Esa casa se las alquilaba el hombre de abajo. Ángel jugaba arriba de los techos y ella le gritaba un poco violenta”.

Al igual que Eusebio, este vecino reconoce que se escuchaban los gritos. "Discutían mucho entre ellos, no vi con el nene. La verdad es que ellos se pasaban mucho tiempo encerrados. Él solo salía para hacer las compras. Nadie va a saber qué hacían y qué no hacían”.

Además, aclaró que es la primera vez que pasa algo así en el barrio y que hay mucha bronca entre los vecinos: "Acá los quieren hacer mierda".

Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín