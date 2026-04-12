Se reabrirá el colegio de San Cristóbal donde un adolescente mató con un arma a un compañero

El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que, tras el tiroteo registrado el 30 de marzo en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal , las actividades escolares comenzarán a restablecerse a partir del lunes 13 de abril. Las puertas del colegio reabriran en un proceso progresivo que prioriza tanto la seguridad física como el acompañamiento emocional de alumnos y docentes.

La orden judicial decretó que el establecimiento escolar ya podía volver a ser utilizado. Por su parte, el Ministerio de Educación definió un cronograma de limpieza, reorganización y de reencuentro académico y comunitario, que se ejecutarán el lunes 13 y martes 14 de abril, según informó el medio Rosario3 .

El ministro de Educación santafesino, José Goity, enfatizó la necesidad de atender la integridad de la comunidad educativa durante el retorno. En sus palabras: “Nuestra intención es recuperar una relativa normalidad, pero no vamos a ser iguales”. El esquema prevé una diferenciación por niveles y fechas, con especial atención a la contención emocional e interacción gradual entre equipos docentes, familias y estudiantes en las instalaciones que fueron el centro de la tragedia.

En el Nivel Inicial , el martes 14 se organizarán reuniones entre equipos docentes y familias fuera del establecimiento, específicamente en la sede de la Delegación Regional de Educación. El miércoles 15 y el jueves 16 tendrán lugar actividades lúdicas en la escuela, enfocadas en la recuperación del clima áulico. El viernes 17 está previsto un encuentro global en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán propuestas pedagógicas para la etapa inmediata.

Por su parte, el Nivel Primario contempla una instancia de diálogo y acompañamiento: los días miércoles 15 y jueves 16 de abril, entre las 13:30 y las 17:30, se realizarán reuniones divididas por grados, destinadas a facilitar la expresión de necesidades y preocupaciones de las familias y el cuerpo docente. El acceso físico de los estudiantes al edificio del colegio se reanudará el viernes 17 de abril, con actividades debidamente organizadas y acompañadas por los equipos profesionales del Ministerio.

El 30 de mazo, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El ataque ocurrió cerca de las 7:15, mientras los estudiantes esperaban en el patio interno el inicio de la jornada escolar. El agresor sacó una escopeta de su mochila , disparó entre cuatro y cinco veces y mató a un compañero de 13 años , identificado como Ian Cabrera. Además, otros ocho estudiantes resultaron heridos.

El tirador fue reducido por un asistente escolar, quien logró quitarle el arma. La policía detuvo al agresor y evacuó la escuela. La mayoría de los heridos recibió atención médica por lesiones leves y dos de los adolescentes requirieron traslado a hospitales de mayor complejidad .

El agresor, por su edad, es inimputable y permanece alojado en un instituto especializado bajo supervisión de su madre. Por otro lado, la Justicia imputó como partícipe del homicidio a otro adolescente de 16 años . Según las fuentes policiales, el alumno tuvo un “rol activo” ya que tenía conocimiento previo del ataque sucedido en San Cristóbal.

En este marco, las autoridades detallaron sobre la hipótesis de que el ataque fue planeado y que el tirador habría actuado con influencias externas, especialmente de comunidades virtuales. Se realizaron peritajes sobre los dispositivos electrónicos del atacante para determinar las causas.

Los organismos especializados confirmaron que el tirador formaba parte de la denominada “True Crime Community” (TCC) , una subcultura digital surgida tras la masacre de Columbine . Allí, usuarios comparten información sobre distintos hechos criminales, discuten detalles de los ataques, intercambian memes y hasta rinden culto a los responsables de masacres emblemáticas. En estos espacios, los asesinos suelen ser tratados como figuras a emular y se publican guías, manifiestos y tutoriales sobre cómo planificar ataques similares .

Esta comunidad está principalmente integrada por jóvenes que son incentivados a perpetrar actos violetos. El menor responsable del ataque participaba activamente en foros y grupos virtuales vinculados a la TCC. Los investigadores señalaron que la pertenencia del tirador a estos espacios virtuales fue un factor clave en la planificación y ejecución del ataque .

Fuente: Infobae