La Matanza: quisieron robarle la moto a un joven en plena autopista, pero lo evitó y grabó a los ladrones cuando le dispararon

Un motociclista volvía a su casa el pasado domingo por la tarde cuando fue interceptado por dos personas que viajaban en otra moto, y quienes al parecer trataron de robarle su vehículo a punta de pistola. Toda la dramática secuencia quedó grabada, y se escucha el momento exacto en que le disparan.

El video quedó registrado gracias a las cámaras delantera y trasera de la moto de la víctima, que se encontraba circulando por la Ruta 3 y, a la altura de la bajada al barrio Vernazza, en Virrey del Pino, otra moto se cruzó en su camino mientras el acompañante le apuntaba con un arma.

La secuencia duró apenas unos segundos, ya que el disparo no surtió el efecto esperado y los delincuentes tuvieron que seguir camino para evitar ser atropellados por los autos que también circulaban por la ruta.

Por su parte, el motociclista apuntado decidió tomar la primera salida que apareció para tomar distancia y revisar posibles daños en su vehículo. Debido al horario, el poco tránsito le permitió maniobrar rápidamente sin riesgos.

En las imágenes, que fueron registradas el domingo a las 17:15, daría la impresión de que la moto de los criminales no cuenta con patente. Se ve el instante en que los asaltantes se cruzan por delante de la moto de la víctima y disparan.

Si bien en este caso la víctima no sufrió daños ni perdió su moto, la situación recuerda a lo que le ocurrió a Ricardo Rivero Haedo, quien fue baleado en 2024 cuando circulaba con su moto en Panamericana.

El caso cobró relevancia en aquel entonces, no solo por la gravedad de sus heridas, sino porque fue la quinta vez que le pasaba una situación de ese calibre en el período de apenas un año.

Rivero Haedo presentó varios proyectos para agravar las penas a los delincuentes acusados de encubrimiento, una figura con una expectativa de condena de seis meses a tres años de prisión que constituye un eslabón importante en la comercialización de motos robadas.

Fuente: Clarín