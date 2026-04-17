La madrastra del nene que murió en Comodoro Rivadavia advirtió que “buscan asustar y desviar el foco”

Lorena Andrade, la madrastra de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia , publicó un duro mensaje en redes sociales y volvió a reclamar justicia.

“Tratan de asustar y de correr el foco” , escribió la mujer en referencia a los responsables de haber entregado al nene a su mamá y su pareja, quienes quedaron detenidos el domingo.

La mujer, que se define como la “mamá de corazón” del chico, dejó en claro en el mismo posteo de Facebook que seguirá adelante con su reclamo: “No voy a parar hasta que caigan” .

La mujer también aseguró que el caso de Ángel no es aislado y pidió que se visibilicen otras situaciones similares. “Detrás hay muchos niños pidiendo auxilio y sin ser escuchados” , sostuvo.

La imputación contra Mariela Altamirano es por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo , es decir, por no haber protegido a su hijo de los golpes. En caso de ser encontrada culpable, podría recibir prisión perpetua.

Por su parte, Michel Kevin González está acusado de homicidio simple como presunto autor material de los más de 20 golpes en la cabeza que reveló la autopsia y que habrían provocado el paro cardiorrespiratorio que terminó con la vida de Ángel.

Según el Código Penal, si se comprueba que los golpes fueron parte de agresiones sistemáticas, la condena máxima para González sería de 25 años de cárcel.

Pero si las pericias determinan que todos los golpes ocurrieron en un solo episodio y actuó con alevosía, también podría recibir perpetua.

Por ahora, tanto la madre como el padrastro de Ángel seguirán detenidos mientras la Justicia avanza con la investigación y se esperan los resultados de las pericias clave.

Fuente: TN