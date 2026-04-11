La Justicia de San Luis ordenó embargar el sueldo de un senador nacional por una deuda impositiva millonaria

La Justicia de San Luis pidió al Senado de la Nación que le embargue el sueldo al senador de la Libertad Avanza y presidente provisional de la cámara alta Bartolomé Abdala por una deuda de 45 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario y otros de la provincia.

Consultado por Clarín , Abdala dijo que aunque hasta ahora “no me notificaron nada” en forma oficial el lunes se reunirá con sus abogados para ver cómo pagará y que la medida es una “persecución política” del gobierno de Claudio Poggi en su contra por sus posibilidades de sucederlo en las elecciones del año próximo.

La orden la remitió el juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo para embargar haberes de Abdala en el porcentaje que disponga la ley hasta cubrir esa cifra. El magistrado pide “trabar un embargo ejecutivo en el porcentaje que la ley disponga”. El viernes ingresó por la mesa de entradas del Senado, informaron fuentes parlamentarias a Clarín . Es un oficio basado en la ley 22.172.

Un senador nacional gana hoy en promedio unos 11 millones de pesos después del último aumento. El oficio se emitió el 6 de abril pero recién fue notificado el viernes al Senado donde la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, deberá hacer ejecutar la orden judicial.

Abdala dijo a Clarín que se trata de “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” contra su persona y La Libertad Avanza con vistas a las elecciones provinciales del año próximo. Abdala es uno de los precandidatos de LLA para enfrentar el año próximo a Poggi. En el 2023, Poggi en alianza con Juntos por el Gobierno destronó a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano, venía gobernando la provincia desde 1983.

Y Abdala dijo que su mayor preocupación son los puntanos porque se trata de un “impuestazo” . “La Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un monto de $9.113.260.440 ”, precisó.

“Lamentablemente Poggi usa los mismos métodos que los Rodríguez Saá para perseguir a los opositores sin notificaciones, inspecciones ni nada”, agregó.

Abdala fue dirigente de la Liga Sanluiseña de Fútbol y de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) entre el 2000 y 2018. También ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Luis en 2009 de Alberto Rodriguez Saá y Diputado Provincial de su provincia entre los períodos 2013-2017 por el PRO de la provincia y 2017-2021 reelegido por Juntos por el Cambio. Luego se pasó a LLA. El año pasado, en ausencia del presidente Javier Milei y de Villarruel llegó a estar a cargo del gobierno por unos días.

En su declaración jurada de bienes de 2024 presentada ante la Oficina Anticorrupción declaró tener 5 inmuebles y 3 autos y estimó su fortuna en unos 197 millones de pesos.

Por su parte, la directora Provincia de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, negó a Infosanluis que el gobierno haya implementado un “impuestazo”, como afirmó Abdala que es contador de profesión.

Explicó que la política tributaria provincial se basa en el principio de capacidad contributiva. “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”, contó la funcionaria de Poggi.

Capiello advirtió que, en general, quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales "son los contribuyentes con menos recursos, mientras que existen casos de personas con alta capacidad económica que no lo hacen".

En ese contexto, mencionó al senador Abdala como un contribuyente que, pese a contar con capacidad contributiva, no cumple con sus impuestos en tiempo y forma. “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, sostuvo la funcionaria de Poggi.

Fuente: Clarín