Agostina Páez mostró en sus redes cómo pasaba sus días detenida en Brasil: “He estado empastillada por mi ansiedad”

Agostina Páez , la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por más de dos meses a raíz de una causa por injuria racial, mostró en sus redes cómo pasaba sus días mientras cumplía el arresto domiciliario en un departamento de Río de Janeiro.

“Día 44, presa en Brasil. En realidad, retenida, porque no estoy presa, no estoy en una cárcel, pero tengo una tobillera electrónica que parece un teléfono de tan grande. Y la verdad es que me siento muy del o.... Este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal. He estado todos los tres días espantillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos ”, contó la joven.

“Es difícil estar sola, tener que ser yo sola la que se da la fuercita y decirse: ‘ Arriba ese velón, arriba ese velón. Agostina, dale, levántate de la cama ’”, continuó con su relato, mientras se alistaba para bajar al bar del edificio para pedirse algo de comer.

“Si bien tengo un acompañamiento de mi familia, de mi tía, de mi papá, de mis amigas, igual cuesta. (...) ¿Para qué me pongo mal si yo venía a contarles que me voy a bajar al bar a comer? Como les he dicho, estoy en un complejo que tiene un bar adentro y hoy mi tía me dice: ‘ Te regalo el almuerzo, así que andá y pedite lo que quieras’“ , dijo la abogada.

En ese sentido, reveló que algunos de los días de su arresto no comió y se mantuvo sólo con el consumo de mate, pese al pedido de su familia para que no dejara de ingerir alimentos. Sin embargo, el día que muestra en el video, optó por ir al restaurante del edificio y comer ñoquis con salsa boloñesa. En el medio, aprovechó nuevamente para pedir disculpas por sus actos discriminatorios en ese país y decir una vez más que no hay justificación para los gestos que hizo.

“Voy a ir así nomás (al bar) con la remera del pijama y un pantalón, colita, bien fiera. Me he clavado lentes porque todo el tiempo estoy tan sensible que lloro por todo. Me está pegando muy fuerte estos días. La estoy pasando del orto. Consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma en que yo he reaccionado . De eso me arrepiento”, expresó.

Y continuó: “La reacción que no he podido controlar y estas son las consecuencias que estoy pagando y las asumo. Y sé que he estado mal. (...) Mi familia se preocupa mucho, obviamente tengo días que no como nada o que me tomo mate y nada más. Así que nada, vamos a ver qué voy a pedir”

“Para mi familia que dice que no como, me acabo de terminar un plato de ñoquis. Lo que pasa es que hay días que como y días que no como. Hoy ha tocado comer. Eso ha sido toda mi hazaña de hoy, comer . Y ahora me vuelvo al departamento”, finalizó Páez mientras camina por el pasillo que la conduce a la unidad donde pasó sus días presa.

El 1 de abril pasado, la joven abogada -oriunda de Santiago del Estero- regresó a Argentina , tras más de dos meses detenida en Brasil.

Agostina viajó junto a su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira , con quien compartió las primeras imágenes del retorno desde el aeropuerto brasileño. El arribo se produjo alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery.

El retorno de la joven a Argentina fue posible tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y aguardar la resolución final en Santiago del Estero. Para ello, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares , transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión . En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero . Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse a partir de mediados de este mes.

Fuente: Infobae