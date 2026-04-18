La interna peronista se mudó a Barcelona: las dos fotos de Kicillof y Wado de Pedro con Lula Da Silva

La presencia de los máximos representantes actuales del peronismo en una cumbre progresista en España este sábado dejó plasmada también en imágenes las diferencias internas de las corrientes del PJ que siguen marcadas por la influencia de la expresidenta y titular del partido, Cristina Kirchner, y los nuevos aires que busca representar el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Desde Barcelona, donde asistió como orador invitado en un panel sobre políticas locales en la cumbre de la Movilización Global Progresista, Kicillof destacó en fotos su encuentro con el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Esa reunión, fue presentada como " un encuentro bilateral", en la página de noticias del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El fundador del Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna con la que buscará plantarse como candidato presidencial para el 2027, dijo durante su paso por España que no lo hacía en calidad de postulante pero por las dudas desgranó críticas hacia la presidencia de Javier Milei. Y, apuntó: “Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”.

Tras su participación en la charla durante la última jornada de la cumbre progresista, Kicillof se reunió a solas con Lula Da Silva y compartió una foto del encuentro en la que se lo ve siendo abrazado por el mandatario brasileño.

"Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza", añadió el mandatario bonaerense y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner en sus redes.

En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, @LulaOficial nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social. Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza… pic.twitter.com/mghA1YCgVL

A diferencia del contacto directo y la deferencia que tuvo Lula para con Kicillof, los enviados de Cristina Kirchner a la cumbre -encabezados por el senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro- tuvieron que conformarse con conseguir una foto en una escalera cuando se desplazaba Lula junto a su comitiva con el afiche que reclama la liberación de la expresidenta condenada por corrupción.

Ajetreado por la intensa jornada de debates, el presidente de Brasil se detuvo algunos minutos para posar para las cámaras de los kirchneristas que lo retrataron mientras sostenía el cartel con la leyenda "Cristina Libre" y una animación de la ex mandataria.

Gracias presidente @LulaOficial por acompañar la campaña de #CristinaLibre . 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/u2qPGfv3lh

El afiche era el mismo que lograron que levantara para otra foto la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, y que también repartieron los legisladores kirchneristas entre los dirigentes con los que participaron del Foro de Partidos Políticos de la cumbre progresista.

En sus redes, Wado de Pedro indicó que habían viajado hasta Barcelona junto a las camporistas Delfina Rossi, Sol Mango y el intendente de Merlo, Gustavo Menénedez, para llevar "la voz del peronismo en defensa de la democracia" y también para "visibilizar" entre otras cosas que hay un gobierno "que se jacta de perseguir y proscribir a Cristina Kirchner, hoy privada de su libertad en el marco de una persecución política".

Fuente: Clarín