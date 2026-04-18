La definición del futuro de Tapia y Toviggino quedó en medio de un enredo judicial

SANTIAGO DEL ESTERO. - La definición en torno al pedido de detención del jefe de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, puede extenderse en el tiempo.

El viernes, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón , pidió la indagatoria y detención de los mandamases de la AFA y varias personas más. Ahora, la petición debe ser resuelta por Sebastián Argibay , el juez federal de 2 Nominación de Santiago del Estero, que se reincorpora a sus actividades el próximo martes.

Sin embargo, antes debe resolverse otro conflicto. El fiscal había recusado a Argibay, en 2024, con el argumento de que la hija del juez, Pilar Argibay, le había vendido un campo a Darío Toviggino, hermano de Pablo, el tesorero de AFA, y esa operación es parte del expediente por lavado y asociación ilícita que ya acumula 10.000 fojas en Santiago del Estero . El fiscal sostiene que Argibay debe apartarse de la causa por la relación de su hija con los negocios de la familia Toviggino.

La recusación espera la resolución de la jueza Marina Cossio , integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Cossio es un apellido conocido en la vida pública tucumana, con familiares en el derecho, la salud y en cargos públicos.

Desde el entorno del fiscal Simón son optimistas en cuanto a la pronta resolución del pedido de detención. También creen que Argibay se apartará de la causa por la venta del campo.

“El caso se mediatizó mucho y por eso creemos que Cossio fallará este mismo lunes”, deslizaron desde la oficina de Pedro Simón , quien en un breve diálogo con LA NACION aseguró el viernes que “es una investigación compleja que llevó 4 meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa como informes de Arca, bancos, y otros organismos, hasta alcanzar 10.000 fojas”.

De esa forma, el futuro de la causa enfrenta dos escenarios posibles.

Si se acepta la recusación del fiscal y Argibay se aparta, debería subrogar Guillermo Molinari por ser el otro magistrado federal de la provincia. Si Molinari se excusa, debería tomar la causa Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez de Catamarca o el único titular que tiene Tucumán, que es José Díaz Vélez.

En caso de que la jueza Marina Cossio rechace la recusación de Argibay, el juez deberá decidir sobre el pedido de detención. Si lo rechaza, el fiscal apelaría. Fuentes judiciales indicaron que “lo que se presentó es un requerimiento fiscal por lo que el juez ahora debe avanzar investigando, según lo propuesto por el fiscal, salvo que plantee la nulidad del dictamen fiscal y ahí este puede apelar a la cámara, si considera que es válido el requerimiento puede él seguir investigando o delegar la investigación en el fiscal”.

Lo cierto es que si se rechaza la recusación y es Argibay quien lleve adelante la causa, el juez no tiene plazos, ni para indagar ni para allanar ni para resolver. En la justicia federal de Catamarca y Santiago del Estero es la cámara de Tucumán quien resuelve las apelaciones.

Fuente: La Nación