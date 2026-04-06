La defensa de Felipe Pettinato pidió que sea absuelto en el juicio por la muerte de su amigo neurólogo

En la etapa final del juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , este lunes fue el turno del alegato de la defensa que pidió su absolución en el caso.

Hasta el momento, Pettinato no declaró en el debate ni respondió preguntas . El veredicto , finalmente, se dará a conocer el lunes 20 de abril a las 9:00 en una audiencia realizada vía zoom . Allí, además, el acusado podría dar sus últimas palabras.

En el alegato de hoy, el abogado del imitador, Norberto Frontini, solicitó su absolución . “Felipe no declaró nunca, guardó silencio porque es un derecho que lo ampara. Tampoco tenemos la obligación de plantear una hipótesis alternativa y de probarla. Los requerimientos de elevación a juicio, que mencioné al principio, no contienen un relato claro y circunstanciado del hecho”, expresó.

“Existe un intento de reconstrucción cada vez menos precisa, entonces no se puede determinar la conducta específica de Felipe y si no se puede determinar, no se puede hablar de delito, lo que no quiere decir que no haya existido incendio ni muerte, pero los acusadores no lograron determinar con certeza ni quien inicio la conducta del fuego ni que estuviera dormido (Melchor)”, agregó el defensor.

En su relato, Frontini habló de la droga que utilizó el neurólogo ese día, sus efectos y las contradicciones en el tiempo que pasó entre el consumo, el llamado a su madre y la muerte. “Felipe y Melchor se habían reunido para drogarse, no es algo que me haya contado Felipe, no es una afirmación ofensiva, es triste y está probada: eran compañeros de consumo. Me apoyo para afirmar esto sobe el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”, agregó.

“A lo largo del día fueron consumiendo en cantidades que no podría precisar que Melchor estaba mal. Habían consumido las mismas drogas, se desató un incendio no sabemos cómo, y Melchor padecía una cardiopatía, leve, pero cardiopatía en fin. Ninguno de los vecinos que declararon vieron si Felipe, Melchor o alguien inicio el incendio”, insistió.

El lunes pasado, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el fiscal Fernando Klappenbach pidió que se lo condene a 4 años y 7 meses de prisión por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con la condena previa por abuso sexual que ya tiene.

Por otro lado, la querella había solicitado para Pettinato una condena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte , figura por la que el imputado podría recibir una pena de hasta 20 años si es encontrado culpable.

El juicio, que se desarrolla desde febrero de forma virtual, busca esclarecer el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar, en el barrio porteño de Belgrano, donde murió Rodrigo.

Tras el turno de la defensa, el tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle , cerraron la etapa final del debate y el 20 de abril dará a conocer su veredicto.

Fuente: TN