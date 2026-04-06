La policía de Santa Fe detuvo a un chico acusado de encubrir al alumno que mató a un compañero en el colegio

La policía de Santa Fe detuvo a un chico de 16 años acusado de ser encubridor del alumno que mató a un compañero en el colegio de San Cristoba l .

El adolescente fue localizado en la Ruta Nacional N° 11, cerca de la localidad de Nelson. La Justicia intenta determinar el grado de conocimiento que tenía sobre el tiroteo que se desató en la Escuela Mariano Moreno, antes de que ocurriera. Según se informó, el joven tenía vínculo con el atacante.

El nuevo involucrado en la causa quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento . Por el momento no se brindaron más detalles del caso, pero se espera que en las próximas horas el sospechoso pueda declarar.

La detención ocurrió mientras la institución atraviesa un operativo, en conjunto con el gobierno de Santa Fe, para asistir y contener a la comunidad educativa y a los vecinos. A la par, se comenzó a trabajar el retorno a clases.

El abordaje incluye atención psicológica, dispositivos de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares . Además, se organizaron reuniones entre autoridades educativas y funcionarios para coordinar el regreso a las aulas y definir estrategias de acompañamiento.

El sábado pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la localidad junto al ministro de Educación, José Goity , y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis . Durante su estadía, Pullaro se reunió con los padres de Ian Cabrera -el joven asesinado-, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40.

Como parte de las medidas adoptadas, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en ninguna escuela de la ciudad , tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades. Además, la Escuela Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias del Ministerio Público de la Acusación.

Desde el Ministerio de Educación informaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente según lo que disponga la Justicia.

Mientras tanto, se mantendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias.

Durante los próximos días, se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones para definir dispositivos de escucha y contención, además de propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades se canalizarán a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

Se reforzará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo. También habrá encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional.

Por su parte, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa , buscando fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

Fuente: TN