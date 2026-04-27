La CGT recusó a los jueces que repusieron la ley de reforma laboral y pidió que se anule el fallo

La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la semana pasada repusieron en vigencia cerca de 80 artículos de la ley de reforma laboral que impulso el gobierno de Javier Milei y que estaban suspendidos.

La CGT, a través de una presentación de su abogado Pablo Topet , sostuvo que Víctor Pesino y María Dora González prejuzgaron al dictar el fallo y el primero de ellos "un beneficio de importancia por el Estado Nacional" . Por eso pidió la nulidad de la sentencia: "La resolución que se recurre carece de todo fundamento".

Pesino y González dictaron el jueves pasado un fallo en el que volvieron a poner en vigencia la ley de reforma laboral que estaba suspendida por una medida cautelar. La causa llegó a la Cámara y que el tribunal le quitó a la apelación el efecto suspensivo, por lo que los artículos volvieron a tener vigencia. La cautelar sigue vigente y es lo que deberá resolver el tribunal.

Al día siguiente del fallo, el gobierno envió al Senado un pedido para que Pesino continúe como juez cinco años más ya que cumple 75, la edad máxima que permite la Constitución Nacional. La decisión generó críticas y puso la bajo la lupa el accionar del juez y del gobierno.

Ese es uno de los motivos por los cuáles la CGT recusó a ese juez. "La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva", sostuvo la entidad en su presentación a la que accedió Clarín .

Y agregó: "No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional". La CGT recordó que el gobierno nacional aprobó en el Congreso la transferencia del fuero laboral y allí se estableció que no iba a enviar al Senado nuevos nombramientos de jueces de ese fuero.

La CGT también recusó a Pesino y a González por haber prejuzgado en su fallo. "Lo que han omitido es fundar la decisión de manera razonable, distinto hubiera sido que indicasen que artículos consideraban debían ser ´aplicados´ y cuales ´cautelarmente convalidar que eran inaplicables´. Omisión y prejuzgamiento, confluyen en la descalificable sentencia, por lo que no se ha realizado y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión", sostuvo la entidad.

La medida cautelar había suspendido cerca de 80 artículos de la ley que habían sido objetados por la CGT, que inició el amparo. Son artículos que regulan la Ley de Contrato de Trabajo, la libertad sindical, la reducción de montos indemnizatorios, el pago en cuotas de indemnizaciones, restricciones en el derecho a huelga, entre otros.

Todos estaban suspendidos a la espera de una decisión de fondo, que es el pedido de su inconstitucionalidad. La Cámara del Trabajo los repuso mientras sigue la causa judicial.

La CGT pidió la nulidad del fallo del tribunal. La entidad sindical señaló que Pesino y González como jueces de la Sala VIII no podían intervenir, sino que era un caso que le correspondía a la Sala I del tribunal. También señaló que los magistrados resolvieron sin que la CGT pueda opinar.

"La resolución que se recurre carece de todo fundamento", planteo el abogado de la CGT que abre un nuevo capitulo judicial en la pelea por la reforma laboral.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín