La Boca: quisieron entrar a un conventillo desalojado a martillazos y quedaron detenidos

Tres hombres fueron detenidos en las últimas horas en el barrio porteño de La Boca , luego de intentar ingresar a “martillazos” a un conventillo tapiado. Se trata del segundo intento desde que la vivienda fue desalojada el año pasado.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en la calle Necochea al 1200 , a pocas cuadras de la Bombonera. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras ser alertado por las cámaras de seguridad, que registraron a los sospechosos con intenciones de ingresar a la vivienda.

Al arribar, efectivos de la Comisaría Vecinal 4C constataron que se trataba de un conventillo clausurado, vinculado a un intento previo de usurpación. En el lugar se observó un boquete en el tapiado, evidencia del intento de ingreso.

A pocos metros se encontraban los ahora imputados: dos ciudadanos argentinos, de 51 y 31 años, y un uruguayo de 44. Durante el procedimiento, además, se secuestró una maza tipo martillo que habría sido utilizada para dañar la estructura.

Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, los detenidos estaban quitando ladrillos para volver a ingresar al inmueble. Tras provocar los daños en la estructura, dejaron una bolsa celeste sobre un pallet junto a la maza.

De acuerdo con las fuentes, a fines del año pasado la policía ya había detenido a dos hombres que intentaban usurpar la propiedad , por lo que es el segundo intento de ingreso desde el desalojo, ocurrido en diciembre. En aquella oportunidad, un argentino de 33 años, con antecedentes por robo, y un uruguayo de 51 habían dañado el tapiado con el mismo objetivo.

Interviene en la causa la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, que dispuso la detención de los imputados por el delito de daño.

La semana pasada, tres boqueteros —dos argentinos y un ciudadano de nacionalidad peruana— fueron detenidos in fraganti mientras intentaban concretar un robo en un local de lotería y servicios para hacer transferencias financieras internacionales en el barrio porteño de Recoleta .

El hecho se produjo en la avenida Córdoba al 2600 , donde los delincuentes accedieron a la agencia tras realizar un boquete en la medianera de un comercio de cosmética ubicado al lado.

La intervención policial se originó por la activación de la alarma del local de lotería, donde también funciona una agencia de pagos y transferencias internacionales. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Cuando ingresaron, los efectivos descubrieron a dos hombres junto a un boquete abierto en la pared que comunicaba ambos comercios; uno de ellos portaba una maza, que fue la herramienta utilizada para romper la pared que divide a los dos negocios.

El agujero había sido realizado a ras del piso, con dimensiones suficientes para permitir el paso de una persona. Los policías accedieron por el boquete y, ya dentro del local de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda en medio de un desorden generalizado, con papeles, cajas y muebles desplazados.

Los uniformados constataron que dos de los detenidos llevaban en su poder casi dos millones de pesos, suma que había sido sustraída de la caja registradora del local.

También fueron halladas otras herramientas como por ejemplo una barra de hierro , utilizada para forzar la persiana y la puerta del comercio de cosmética.

Fuente: Infobae