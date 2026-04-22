La ANMAT suspendió a una empresa de productos médicos y prohibió su comercialización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la suspensión preventiva del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de la empresa RIPEZZI S.R.L., junto con la prohibición del uso, comercialización y distribución de todos sus productos médicos importados .

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2144/26 , luego de que una inspección detectara que la firma continuaba operando sin contar con un Director Técnico , una condición obligatoria para este tipo de actividades según la normativa vigente.

Además de la medida general, el organismo también prohibió de manera específica el uso y comercialización de dos productos:

El primero corresponde a un bioestimulador y relleno dérmico a base de ácido hialurónico , mientras que el segundo es una solución implantable utilizada para la reconstrucción de tejidos .

Durante el procedimiento, los inspectores comprobaron que la empresa importaba y comercializaba productos médicos sin supervisión profesional , ya que no contaba con un Director Técnico designado.

Asimismo, al consultar los registros oficiales, se verificó que la firma continuó comercializando productos incluso después del cese de la dirección técnica , lo que implica una falta grave en los controles de calidad, trazabilidad y seguridad.

Desde la ANMAT advirtieron que, al tratarse de productos médicos sin las garantías correspondientes, no puede asegurarse su correcta trazabilidad ni condiciones de uso , lo que representa un potencial riesgo para la salud de la población.

Por este motivo, el organismo resolvió:

Las medidas se mantendrán vigentes hasta que la empresa regularice su situación y vuelva a cumplir con los requisitos exigidos por la normativa sanitaria .

Fuente: TN