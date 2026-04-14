La ANMAT prohibió un perfume por posibles riesgos para la salud: qué detectaron en el producto

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, venta y distribución del “Extracto de perfume Thone”, marca Leduft , lote 1469 con vencimiento 06/27.

El organismo tomó esta medida tras detectar irregularidades en su elaboración, presencia de partículas extrañas y falta de control sanitario , según la Disposición 1859/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial .

El concepto de riesgo sanitario implica que no se puede garantizar que el producto sea seguro para la salud . En este caso, la ANMAT detectó dos problemas clave.

Por un lado, la presencia de partículas extrañas en el perfume, lo que puede indicar contaminación o fallas en el proceso de fabricación. Por otro, que el lote fue elaborado fuera de un establecimiento habilitado , por lo que se desconoce su composición real, las condiciones de producción y los controles de calidad aplicados .

Esto abre la posibilidad de efectos adversos como irritaciones en la piel, reacciones alérgicas o exposición a sustancias no permitidas , aunque el organismo no detalló casos concretos.

Durante la investigación, se comprobó que el lote cuestionado no fue producido en el laboratorio declarado oficialmente . Incluso, el establecimiento que figura en la etiqueta aseguró que no participó en su elaboración , lo que sugiere una posible utilización indebida de su registro .

La empresa titular, Grupo Leduft S.A., reconoció que el producto fue desarrollado en una “instancia inicial y de carácter experimental” en instalaciones no habilitadas, y que algunas unidades salieron del control interno antes de cumplir con la normativa .

Ante este escenario, la ANMAT dispuso la prohibición inmediata del lote , ordenó su retiro del mercado y abrió un sumario sanitario , al considerar que no hay garantías sobre su seguridad ni sobre los ingredientes utilizados .

El organismo recomendó a quienes tengan este perfume no usarlo y verificar el número de lote , ya que la medida alcanza exclusivamente a las unidades identificadas como 1469 con vencimiento 06/27.

Fuente: TN