“Por qué Dios me hizo nene si yo soy una nena”: tenía 5 años cuando empezó su lucha por su identidad de género

“Hola, soy Sana. Tengo 14 años y esta es mi historia”. La frase, simple y directa, abre un relato que duele, interpela y, sobre todo, deja una enseñanza. Sana García tenía apenas cinco años cuando encontró las palabras para explicar lo que sentía: no se reconocía en el cuerpo con el que había nacido .

“Le dije a mi mamá: ‘¿ Por qué Dios me hizo nene si yo soy una nena ?’”, recuerda la adolescente en diálogo con TN . El contexto no era sencillo. Asistía a un colegio católico, donde —según cuenta— la educación estaba atravesada por valores religiosos que no contemplaban su vivencia.

Aun así, Sana eligió hablar. Su mamá, impactada, primero lloró . Después, supo que siempre iba a estar para acompañar a su hija; sobre todo porque ese momento era el inicio de un camino largo y difícil .

Cuando Sana compartió lo que sentía con sus compañeros en la escuela, la respuesta fue brutal. “Me decían: ‘¿Vos querés ser una nena? Bueno, sos una nena’, y me agarraban de los pelos, me arrastraban por el patio ”, relata. La violencia no fue un hecho aislado. Según su testimonio, los ataques eran reiterados y ocurrían incluso frente a adultos que no intervenían .

“Pasaba por delante de las profesoras y no hacían nada”, dice. En uno de los episodios más graves, cuenta que la llevaron hasta el baño y la golpearon. “ Me molieron a patadas. Todavía tengo marcas en la espalda ”, asegura. También recuerda una caída que le dejó una cicatriz en la frente, visible hasta hoy.

La familia denunció lo ocurrido ante las autoridades escolares, pero —según Sana— no hubo respuestas. La única salida fue cambiarla de institución . Ese giro marcó un antes y un después.

En la escuela Juan Arsenio, Sana encontró algo que hasta entonces le había sido negado: aceptación. “ Fue todo para bien. Hice un montón de amigos ”, cuenta. Allí también nació una amistad que ya lleva ocho años y que se convirtió en un sostén clave en su vida.

Pero el conflicto no terminaba en la escuela. En su casa, el proceso también fue complejo. Su papá, al principio, rechazó su identidad de género . “Me decía: ‘Vos sos un nene, vamos a jugar a la pelota’”, recuerda.

La tensión era constante. Mientras tanto, encontraba pequeños espacios de libertad en la complicidad con sus tías, con quienes se maquillaba a escondidas .

La falta de aceptación derivó en una situación límite: Sana tuvo que recurrir a la Justicia para poder acceder a su identidad legal. “ Le tuve que hacer un juicio porque yo quería mi DNI ”, explica.

El proceso no fue inmediato, pero finalmente lo logró. Primero obtuvo su acta de nacimiento rectificada y luego su DNI acorde a su identidad de género . Ese reconocimiento legal marcó un punto de inflexión.

En medio de ese recorrido, hubo figuras que fueron fundamentales. Su mamá , que la acompañó desde el inicio; su mejor amiga y su abuelo , a quien recuerda con especial cariño.

“Me dijo: ‘ ¿Vos querés ser una nena? Bueno, sos una nena ’”, cuenta. Aunque le puso una condición tan inesperada como anecdótica —que no se pintara las uñas—, Sana destaca ese gesto como un acto de amor y aceptación . Su abuelo falleció, pero su recuerdo sigue siendo un pilar emocional.

Hoy, con 14 años, la adolescente dice estar en un buen momento. Terminó la primaria, empezó la secundaria y logró recomponer el vínculo con su papá . “Ahora estoy bien, él me apoya con honestidad . Estoy bien con mi familia”, afirma.

Antes de despedirse, deja un mensaje dirigido a otros chicos y chicas que atraviesan situaciones similares: bullying, rechazo o violencia . “Lúchenla. No se rindan”, insiste. Y agrega: “No importa quién te diga que no podés. Luchala, porque lo vas a conseguir y vas a estar bien”.

Su historia no borra el dolor, pero lo resignifica. En su voz conviven la herida y la esperanza. Y en su mensaje final, una certeza que busca abrir el camino para otros: incluso en los contextos más adversos, la identidad no se negocia . Se afirma, se defiende y, como en su caso, finalmente se conquista.

Fuente: TN