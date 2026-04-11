La abogada acusada de racismo publicó un video y mostró cómo vivió su detención en Brasil: “Día 44 presa”

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil, Agostina Páez , publicó un videoblog de sus días estando presa tras el episodio donde realizó gestos simulando un mono en un bar de Ipanema.

“Día 44 presa en Brasil” , comenzó el TikTok grabado desde el departamento en donde cumplió prisión domiciliaria. “La verdad que me siento muy del ort... , este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: He pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó.

En el video, Páez expresó lo que estaba atravesando a nivel emocional y remarcó que se sentía muy sola. “Es muy díficil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama ”, agregó.

Sin embargo, trató de no hacer enfásis en la situación, sino más bien documentar su día . En esa ocasión, su tía le regaló el almuerzo, por lo que la abogada bajó al restaurante interno del complejo en donde se hospedó y compartió esa experiencia. También mostró su look sencillo para ir a comer, y señaló: “voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan ”.

“Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento ”, expresó mientras iba hacia el comedor del lugar.

Además, Páez explicó en el video que, una de las mayores preocupaciones de su familia durante ese tiempo, era que no comiera como corresponde: “ Hay días que no como o sólo tomo un mate y nada más”. Finalmente, llegó su comida y dio un vistazo de su plato: “Al final me he pedido unos ñoquis con salsa bolognesa”.

La abogada publicó el video a diez días desde su regreso a la Argentina , tras haber pasado más de dos meses y medio en arresto domiciliario usando tobillera electrónica.

Fuente: TN