Hay alerta amarilla por tormentas en 6 provincias para hoy, sábado 11 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 11 de abril en parte de Formosa , Chaco , Corrientes , Misiones , Córdoba y San Luis .

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm , aunque en San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm . Las marcas más elevadas se esperan sobre el extremo noreste del país.

Fuente: TN