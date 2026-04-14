Karina Milei y otra foto con Adorni en el marco de un Malbrán super custodiado

"Nos dijo que se va a ocupar del tema y se metió el papel en el bolsillo" , contaron los delegados de ATE del Hospital Malbrán al hacer referencia a la actitud de Manuel Adorn i al recibir este lunes el petitorio de los trabajadores, en el marco de la visita que realizó al centro asistencial junto a Karina Milei, en una nueva escenificación del respaldo de la Casa Rosada a un jefe de gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La secretaria de la Presidencia y el ministro coordinador arribaron a las instalaciones del complejo ubicado en el barrio de Barracas en medio de un fuerte operativo de seguridad. Desde las 7 integrantes de la Policía Federal vallaron la calle Lafayette y montaron un cerco en torno al centro asistencial. Las camionetas que trasladaron a los funcionarios los dejaron "a metros de las escaleras al edificio principal".

Nuevamente Karina se mostró con Adorni en una recorrida por las instalaciones del Malbrán, de la que también participó el ministro Mario Lugones (Salud), también atravesado por la interna oficial. Se trata, a la postre, de un nuevo gesto de apoyo al jefe de Gabinete de la titular de LLA.

Al regreso a la Casa de Gobierno, ambos presenciaron un acto de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo, a diferencia de lo ocurrido hace 10 días con la exhibición que la orquesta ofreció en el Patio de las Palmeras y la hermana de Javier Milei optó por estar ladeada por otros funcionarios.

Durante la recorrida matutina por el centro de salud, ambos funcionarios fueron recibidos por los delegados de ATE que intentaron mantener el diálogo institucional a contramano con la idea de llevar a cabo una protesta que proponían otros integrantes del gremio estatal.

En el petitorio, ATE expresó su profunda preocupación ante el "deterioro crítico de la institución" representado en la pérdida del poder adquisitivo del salario en un 45%, la restricción presupuestario del 25% y la pérdida de 15% del personal. Actualmente los sueldos oscilan entre 650.000 y 1.200.000 pesos mensuales entre quienes realizan tareas como personal auxiliar y los perfiles profesionales, "todos por debajo de la línea de la indigencia y la pobreza respectivamente".

Luego los funcionarios realizaron una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica del Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina. No fue una inauguración ya que, según confiaron en el establecimiento, ese centro de investigación fue presentado "varias veces" tal como ocurrió durante la administración de Alberto Fernández.

Los funcionarios fueron escoltados por personal de Policía Federal y agentes de civil. "Un operativo descomunal", según describieron los sindicalistas para intentar contener cualquier atisbo de protesta.

Los delegados gremiales recuerdan que en el complejo hay laboratorios "frenados", como el que investiga casos de diarrea infantil, y que desde que Milei asumió la primera magistratura perdieron el 15% del personal no tanto por la "motosierra" sino por bajos salarios que obligaron a muchos profesionales a volver al sector privado.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín