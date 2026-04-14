Nueva encuesta y sorpresa: hicieron un ranking oficialista, ganó un ex funcionario y Milei quedó cuarto

Puede ser una curiosidad estadística u otro síntoma del momento complejo que atraviesa ante la opinión pública Javier Milei . Una nueva encuesta hizo un ranking de 12 dirigentes oficialistas y el resultado deparó un par de sorpresas: lideró un ex funcionario (Guillermo Francos) y el Presidente quedó cuarto .

El estudio que trajo estas novedades lo hicieron D'Alessio IROL - Berensztein , dos consultoras que trabajan juntas hace años. La primera dedicada más al mercado de las empresas y la segunda, del conocido analista político Sergio Berensztein .

Entre el 27 y el 31 de marzo relevaron 800 casos a nivel país . El título del estudio anticipa un poco lo que viene: "Sorteando momentos difíciles" . No lo aclara, pero se entiende que el sujeto es el Gobierno nacional.

En las conclusiones del sondeo, que se mete en datos clásicos de coyuntura, como la aprobación del Gobierno o las expectativas económicas, se ve la caída generalizada del oficialismo. En esto, coincide con el resto de las encuestas de marzo y abril . Pegan, sobre todo, una economía que no termina de arrancar y los escándalos por presunta corrupción .

1) "La evaluación sobre la situación económica actual continúa pronunciando la baja. Un 64% de los encuestados (3 puntos más que el mes anterior) considera que la situación está peor que el año pasado , mientras que un 35% cree que está mejor".

2) "Las expectativas económicas para el año próximo también decrecieron , por un punto en ambas direcciones: un 41% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 56% evalúa que estará peor".

3) "En cuanto a la percepción sobre la situación económica personal , el 67% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior, 2 puntos más que el mes anterior y el valor más alto desde agosto 2024".

4) "La percepción sobre la gestión del gobierno de Javier Milei continúa cayendo luego de los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete del presidente, llegando al mínimo registrado para esta gestión. Un 57% lo evalúa negativamente y un 41% continúa apoyando al equipo libertario".

El momento complejo del oficialismo se refleja también en el ranking de imágenes, sobre todo para Javier Milei. El Presidente, que solía liderar estas tablas (también por encima de los opositores), aquí figura cuarto. Y el líder es un funcionario al que él decidió echar : el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos . Con un detalle: su reemplazante, Manuel Adorni , figura último.

El informe de D'Alessio IROL - Berensztein divide los resultados en tres: la tabla general, la tabla según la opinión de los encuestados afines a La Libertad Avanza y la tabla según la opinión de los encuestados afines a Fuerza Patria.

Ordenadas por la imagen positiva, los cuadros quedan así:

Tabla entre votantes de Fuerza Patria:

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín