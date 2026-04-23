Juicio por Maradona: “Vi el cuerpo de una persona que no reaccionaba, tapada y extremadamente inflada”

La cuarta audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) tuvo como principales testigos -en la primera parte de la jornada- a tres policías y un médico que estuvieron presentes en la casa donde murió el ex futbolista, el 25 de noviembre de 2020.

El subcomisario Lucas Farías , que en esa época era oficial principal del destacamento de Villa La Ñata, se sentó ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro .

El relato del subcomisario se extendió a lo largo de una hora y tuvo como principal eje la descripción de la casa del lote 45 del barrio San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre, donde murió Maradona, y la identificación de todas las personas que estaban presentes allí. Farías fue el primer policía en llegar al lugar junto con una colega.

Al igual que las audiencias anteriores estuvo presente el neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los siete profesionales que están siendo juzgados en este segundo debate.

También Gianinna Maradona siguió la declaración del policía. Las ausencias notorias fueron la del médico Pedro Pablo Di Spagna y el coordinador Mariano Perroni, de asistencia completa hasta la fecha.

El subcomisario Farías describió cómo llegó a la casa donde estaba Maradona, quién lo recibió y las primeras medidas que tomó ya una vez enterado por el médico Juan Carlos Pinto de la muerte del astro del fútbol mundial.

Para graficar su relato, el juez Gaig pidió el ingreso de una maqueta a escala igual a cada ambiente de la casa que fue hecha a pedido del abogado Fernando Burlando por la Universidad de Belgrano para el juicio pasado.

El testigo mencionó dónde se cruzó con Julio Coria, seguridad de Maradona quien lo recibió. Luego contó cómo entró a la casa donde estaba Claudia Villafañe, ex mujer de la víctima. Allí vio la habitación donde estaba el cuerpo del “Diez”.

“A prima facie vi el cuerpo de una persona que no reaccionaba, tapada y extremadamente inflada . Lo vi desde un metro y medio, dos. Sabía quién era y lo reconocí cuando lo observé”, relató.

En ese momento, el subcomisario quedó como consigna para preservar el lugar y afirmó que nadie “entró ni salió” de la casa. Di aviso a sus superiores y luego comenzó con la identificación de cada uno de los presentes en la propiedad.

“Estaban las hermanas y hermano. Yo escribía en una libreta el nombre y su rol en la familia. Fui el secretario del acta. Identifiqué a (Maximiliano) Pomargo como asistente de Maradona e identifiqué a Luque como médico personal de Maradona ”, recordó.

El testigo reconfirmó que fue el neurocirujano quien le “suministró” la información de que era el “médico personal” de Maradona

Farías luego se dedicó a describir la habitación donde estaba Maradona recostado, ya muerto. Durante su relato, Gianinna prefirió mirar hacia abajo y tapar su mirada con su mano izquierda.

“Vi baños químicos en la planta baja. La puerta de la habitación no tenía base, no llegaba al piso. Una vez que se destapó el cuerpo, escribimos que estaba boca arriba, con una remera negra Puma y un short del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tenía las tibias excesivamente arqueadas, pero debe ser de su vida deportiva”, refirió.

En el contra interrogatorio, Francisco Oneto, uno de los defensores de Luque, buscó introducir que el testigo, en su acta de procedimiento, no especificó que Maradona se encontraba hinchado.

Luego de la protesta de la fiscalía, el juez Gaig sostuvo que valorará lo que el testigo declaró en la audiencia.

Antes de la declaración de Cristian Méndez, el jefe de la Policía Científica en ese momento, se exhibió un fuerte video de 17 minutos donde se mostró el trabajo pericial dentro de la habitación donde murió Maradona.

En la filmación se observó un sillón masajeador, una mesita y en el medio una cama de dos plazas con el cuerpo de Maradona inerte , tapado con una colcha blanca hasta su cabeza. La cama no tenía respaldo y estaba separada casi un metro de la pared.

Gianinna observó el video, aunque sus abogados le dijeron si quería retirarse lo hiciera.

Las pericias en el cuerpo del “Diez” incluyeron el levantamiento de sus brazos, piernas y su torso. Se le tomó la temperatura corporal y palparon la zona de la panza.

Ya en el turno de Méndez, jefe de la Policía Científica de la Bonaerense y con más de 28 años de experiencia en la materia enumeró las tareas que realizó en el lugar.

“Había prescripciones médicas, sueros, botellas de agua y medicación. No había grandes cuestiones periciales, desde la criminalidad”, expresó.

Luego se le exhibieron fotos del lugar y del cuerpo de Maradona. Una de ellas mostró su cara y que tenía como característica especial como espuma en su boca, lo que describió como un “hongo de espuma, síntoma de pulmón en lucha”.

Cuando le pidieron que explicara a qué se refería eso, indicó que había otros médicos que podrían hacerlo con más detalle, ya que su especialidad le da una idea base del tema.

La segunda parte de la jornada contó con la declaración del médico Juan Carlos Pinto , el emergentólogo que llegó primero a la casa del lote 45 y que dirigió las tareas de reanimación de Maradona. También fue quien firmó el primer certificado de defunción.

“Era un paciente obeso, muy edematizado , con la cara muy hinchado, los miembros muy edematizados, sobre todo los inferiores. No respiraba, estaba muerto, lo certifiqué yo”, sostuvo el médico de más de 47 años de experiencia.

Pinto afirmó que le dio el certificado a Luque “porque sabía por los medios que era el medico de él” y agregó: “Estaba muy compungido, llorando, como era el medico responsable se lo di a él”.

Luego contó el momento en que tuvo que avisarle a la familia de Maradona sobre su muerte. Allí, pidieron que siga con las maniobras. “Volví a entrar a la habitación, cerré la puerta y acomodé el cuerpo”, sostuvo.

Luego de la declaración del médico se dispuso un cuarto intermedio hasta una nueva presentación de Luque ante los jueces.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín