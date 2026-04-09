Juicio por el femicidio en un country de Salta: testigos afirmaron que la víctima se quería separar

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta sumó este jueves nuevas voces clave en la sala de audiencias. Un testigo del círculo íntimo de la víctima relató ante el tribunal los episodios de violencia psicológica y la situación de temor que vivía la mujer en los meses previos a su muerte , ocurrida el 4 de agosto de 2023.

El proceso oral y público, que se desarrolla en la capital provincial, tiene como único acusado a José Eduardo Figueroa , esposo de la víctima, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta , la fiscal penal de la Unidad de Femicidios , María Luján Sodero Calvet , representa al organismo en el debate. La jornada de este jueves dio paso a la declaración de cinco testigos, entre ellos un amigo de Figueroa, una amiga y una tía de la víctima, un amigo de la pareja y un hombre que había iniciado una relación sentimental con Kvedaras poco antes de su muerte. La reconstrucción de los hechos y la exposición de testimonios buscan arrojar luz sobre el contexto de violencia en el que se desenvolvió la vida de la mujer durante el último año.

Durante la audiencia, la amiga de la víctima ofreció referencias sobre la personalidad de Mercedes Kvedaras y compartió confidencias que la mujer le había transmitido. La testigo contó que la víctima le había revelado su deseo de separarse de su esposo y sus proyectos personales, especialmente aquellos vinculados a su desarrollo laboral. Según la declaración recogida por el Ministerio Público Fiscal , la víctima buscaba independizarse y construir un futuro distinto para ella y sus hijos.

La tía de la víctima también prestó testimonio, enfocándose en la relación cercana que mantenía con su sobrina. Detalló que, poco antes de la muerte de Kvedaras , escuchó de su propia voz la decisión de separarse y la preocupación por el bienestar de sus hijos. Consultada sobre la actitud de Figueroa , la pariente afirmó: “Sabía que el acusado no tenía un trato apropiado con mi sobrina” , y relató situaciones concretas que le hicieron comprender la angustia que vivía la víctima al no poder concretar la separación por la negativa de su esposo.

Uno de los testimonios más significativos fue el de un hombre que había mantenido una relación sentimental con Mercedes Kvedaras durante los meses previos al crimen. Este testigo explicó que, desde junio de 2023, la víctima había expresado ante el acusado su voluntad de separarse, pero Figueroa se opuso y manifestó su desacuerdo. El testigo relató que, a partir de julio, comenzó a notar a Kvedaras nerviosa y asustada por las actitudes de su esposo, quien incluso la seguía.

En palabras del testigo, “en el último tiempo la noté desbordada, sentía ‘pánico’ y sufría violencia psicológica por parte de su esposo, quien se mostraba renuente a la separación” . El hombre aseguró que le preocupaba el estado de la víctima, ya que incluso había perdido la voz casi por completo, y le recomendó buscar apoyo familiar y profesional. El testigo, visiblemente afectado durante su declaración, rememoró el último encuentro con Kvedaras el día previo a su muerte. La víctima manifestó sentirse atemorizada y le pidió permanecer en su domicilio, aunque finalmente decidió regresar a su casa para verificar el estado de sus hijos tras los insistentes llamados y mensajes de Figueroa .

El último contacto entre ambos se produjo la mañana del 4 de agosto de 2023, cuando la víctima le solicitó, con angustia, que acudiera a su domicilio. La comunicación se interrumpió de forma abrupta , según describió el testigo ante los jueces.

En el cierre de la audiencia, la fiscal Sodero Calvet solicitó al tribunal que dos hijos menores de la pareja fueran escuchados como víctimas directas. La petición, respaldada por la querella y la Asesora de Incapaces , se fundamentó en el derecho de los niños a ser oídos y en el principio del interés superior del niño, conforme a tratados internacionales.

La defensa se opuso a la medida. Tras deliberar, los jueces Cecilia Flores Toranzos , Eduardo Sángari y Leonardo Feans resolvieron no admitir el pedido, ordenando en cambio la reproducción de las declaraciones de los menores realizadas durante la investigación en cámara Gesell.

El proceso contra José Eduardo Figueroa se desarrolla en el contexto de una causa por homicidio doblemente calificado, con acusaciones centradas en la violencia de género ejercida sobre Mercedes Kvedaras en el entorno familiar. El tribunal, compuesto por Flores Toranzos , Sángari y Feans , continúa recibiendo testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal de Salta , la reconstrucción de los hechos y las declaraciones de testigos del entorno más cercano de la víctima constituyen piezas fundamentales para comprender la dinámica de violencia previa al crimen. Las diligencias judiciales continuarán con la incorporación de nuevos testimonios y la evaluación de pruebas científicas y procesales, en un proceso que busca esclarecer las circunstancias del femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal de Salta .

Fuente: Infobae