José Luis Daza explicó por qué no baja el riesgo país: “Depende de ciertos factores”

El viceministro de Economía, José Luis Daza , profundizó este domingo por la noche sobre la dinámica del riesgo país y explicó por qué su descenso no se alinea con las expectativas del Gobierno. Durante su paso por La Cornisa (LN+), remarcó que, si bien el indicador alcanzó “el nivel más bajo de los últimos años”, la Argentina aún es percibida como “el país que más default hizo en el mundo” , lo que sigue generando cautela en los mercados.

“[El riesgo país] está cerca del nivel más bajo de los últimos años. [Su caída] depende de ciertos factores. El mercado evalúa a la Argentina por su historia, por lo que ocurrió en años pasados. Somos el país que hizo más default en el mundo. Hay preocupación en ese sentido”, señaló el funcionario, número dos de Luis Caputo. No obstante, destacó que el “equilibrio interno” alcanzado permitirá “acceder al mercado a tasas más bajas”.

En esa línea, proyectó: “Tengo la convicción total de que el riesgo país va a seguir bajando y hará un catch up , lo que significa que esa caída del indicador va a empezar a verse reflejada en la realidad ”.

Durante la entrevista con Luis Majul, Daza también se refirió al impacto social del ajuste y envió un mensaje a quienes perdieron su empleo o sufrieron una caída del salario desde la llegada de Javier Milei al poder. " Venimos de una transformación necesaria, de un esquema que hizo que la Argentina tuviera el peor desempeño mundial en 75 años . Estamos generando condiciones para que haya recuperación en ambos casos”, sostuvo.

Luego agregó: “Hemos tomado las medidas para que se produzca esa recuperación, como por ejemplo la reforma laboral . Los empresarios van a tener que aprender, vamos a ver cómo funciona y esto va a ocurrir. Es tamos tomando todas las decisiones necesarias para acelerar y apoyar la inversión en la Argentina ”.

Ante la consulta sobre el clima social, el viceministro planteó que “el año pasado la Argentina atravesó uno de los shocks más fuertes de su historia” , en referencia al proceso de dolarización de carteras. “Era necesario que el sistema resistiera, y lo hizo: no quebraron bancos y se sostuvo el esquema cambiario. Pero eso tuvo como contracara una caída en el nivel de actividad”, explicó. Y agregó que ya se observan señales de recuperación en algunos sectores, que podrían consolidarse justamente con la baja de tasas y el mayor acceso al crédito.

En ese marco, aseguró: “ Los números nos dicen que los salarios reales están más altos que cuando llegamos, el consumo está en récord histórico y el ingreso total también . Entiendo que hay gente que lo está pasando mal. Pero sé también que entienden que gran parte del problema que tenemos es por una herencia catastrófica. Habrá cambios. Este año empiezan a construirse carreteras y hay inversión extranjera sin precedentes".

Por último, Daza se refirió a la percepción internacional sobre la Argentina. “ En el G20 y en el sector privado, el país se convirtió en uno de los ejes de conversación . Es el país que llegó mejor preparado para enfrentar esta difícil situación”, afirmó. En ese sentido, citó a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien destacó a la Argentina como uno de los países que más cambió en el último tiempo: “ No hay ningún país en el mundo que haya pasado de tener déficit fiscal y ser importador de petróleo a tener superávit” .

Para cerrar, enumeró una serie de indicadores: “ La moneda argentina es la que más se apreció desde que comenzó la guerra [en Medio Oriente]. La bolsa está entre las que más subieron y la tasa de interés bajó a alrededor del 22%. Pero lo más relevante es que esa baja responde a expectativas de menor inflación futura. También cayeron las tasas de largo plazo y las expectativas de depreciación del tipo de cambio”.

Fuente: La Nación