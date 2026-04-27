Jorge Macri habló sobre la posibilidad de una alianza electoral con La Libertad Avanza en 2027

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se refirió a la posibilidad de una alianza electoral entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) de cara a 2027. Destacó los resultados obtenidos cuando ambos espacios compitieron de manera conjunta y marcó diferencias con los desempeños en elecciones donde se presentaron por separado.

Las declaraciones se dieron en el programa La Cornisa , emitido por LN+ , donde el dirigente también planteó que la discusión todavía está abierta. “Falta un montón. Nos fue muy bien en octubre cuando estuvimos juntos, la gente nos premió. No nos fue bien cuando fuimos separados. El tiempo dirá”, sostuvo.

Ante una pregunta sobre la posibilidad de que Pro tenga su propio candidato para las próximas elecciones presidenciales, el mandatario porteño resaltó el proceso interno que atraviesa el espacio político y el rol de su primo, Mauricio Macri . “Es importante lo que hace Mauricio, que es revitalizar al Pro, reunirnos” , afirmó y agregó, en relación a la administración de LLA: “Esto es un primer paso en ese sentido: aglutinar nuestras fuerzas, nuestra gente, dar nuestro aporte. Queremos que al Gobierno le vaya bien” .

El jefe de Gobierno porteño abordó también el intento de ataque contra el presidente estadounidense Donald Trump y planteó la necesidad de revisar el tono del debate público. “Tiene que llamarnos un poco a la reflexión sobre cómo ejercemos el tono y la palabra. Hay que tratar de llevar más tranquilidad que enojo a la sociedad” .

Por otra parte, volvió a cuestionar a la provincia de Buenos Aires por la falta de asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad que tienen domicilio en el conurbano bonaerense. Según informó LA NACION , el jefe de gobierno reclama una transferencia de $27.000 millones en compensación. “Mi responsabilidad es acogerlos pero reclamarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que corresponde”. Además añadió: “¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace?” .

A principios de abril, Macri difundió un texto en el que el gobierno porteño se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense e hizo alusión a una “deuda histórica” . Según detallaron las autoridades, la Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS) que funcionan las 24 horas durante los 365 días del año. “De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia . La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135 , lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450 ″, marcaron.

En ese sentido, este domingo por la noche, el jefe de gobierno sostuvo: “Tengo un mandato de los porteños que es defenderlos. Voy a defender un estilo de vida que está en riesgo por lo que no hace la provincia de Buenos Aires” . Además insistió en que buscará avanzar con ese reclamo: “No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar”.

Fuente: La Nación