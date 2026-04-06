Javier Milei volvió a respaldar a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán: “Apoyo total y absoluto”

El presidente Javier Milei reiteró en una entrevista su respaldo a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán y dijo que le brinda a las fuerzas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu su "apoyo total y absoluto" .

Durante el reportaje con el medio español El Debate , el mandatario destacó a Israel como "un Estado que acepta convivir con otros", mientras que el país gobernado por los ayatollah hace casi medio siglo "no acepta" hacerlo con Israel. "Lo quiere exterminar" .

"A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu", dijo al responder a las críticas que recibe por su postura ante el conflicto. Defendió los valores de Occidente y del capitalismo en contraposición con "terroristas aliados con la izquierda".

Milei calificó a Israel como "el bastión de Occidente" y explicó que al mismo se lo puede definir como "la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeo cristiana. Israel es la base de la cultura judeo cristiana".

Y luego añadió en su argumentación: "En el fondo son los valores sobre los cuales se construye el capitalismo libre de empresa. Por eso usted va a tener a los terroristas aliados con la izquierda y en contra de Israel. Porque si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo".

En otro tramo de la entrevista con el medio español, el jefe de Estado fue consultado sobre su relación con el país asiático que visitó en reiteradas oportunidades y defiende en la crisis en Medio Oriente.

Recientemente, el Gobierno decidió la expulsión del diplomático encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, que tras las 48 horas que le daba el ultimátum, abandonó el país, donde estuvo desde 2021. El funcionario del régimen había sido declarado persona no grata.

"Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina", había subrayado el texto difundido por la cancillería argentina.

Además, la gestión libertaria había incluido como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní , medida que fue destacada por Tel Aviv.

"Esta decisión se suma a su declaración de Hezbollah y Hamás como organizaciones terroristas y coloca a Argentina, bajo su liderazgo, a la vanguardia del mundo libre en la lucha contra el régimen terrorista iraní y sus ramificaciones", expresó el Gobierno al hacerlo oficial.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, como respuesta, calificó a Milei "uno de los líderes más importantes".

El presidente argentino volvió a la carga contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre quien opinó que tiene similitudes con el kirchnerismo.

"Puedo asegurar que todavía están en los preliminares de lo que es la inmundicia del socialismo del siglo XXI. Lo que los protege a los españoles es el hecho de que están dentro de la Unión Europea", comenzó el líder libertario.

Y en ese sentido agregó: "Si no, Sánchez ya los hubiera destruido. Pero tienen a favor eso que limita su poder".

Al ser consultado sobre la imagen del mandatario español en la Argentina, Milei respondió: "Hay un dato muy revelador, y es el hecho de que estamos recibiendo a muchos argentinos que se fueron y ahora están volviendo espantados porque están viendo la foto que vieron acá con el kirchnerismo ".

Fuente: Clarín