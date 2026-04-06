Tras el caso de Noelia Castillo Ramos, Javier Milei reveló que está en contra de la eutanasia: “No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta”

Javier Milei volvió a expresar un enérgico rechazo al aborto -que es legal en la Argentina desde fines de 2020 tras una extensa lucha de los colectivos feministas- y reveló su postura personal en contra de la eutanasia al ser consultado en una entrevista que brindó a un medio de España, donde recientemente hubo un extenso debate por el caso de Noelia Castillo Ramos.

El primer punto por el que fue consultado Milei fue la interrupción voluntaria del embarazo. "Mi posición respecto al aborto es opuesta, porque yo considero que la vida se inicia desde la concepción" , sostuvo el Presidente en la nota con El Debate.

"Además, considero que la vida es un continuo, matemáticamente es un continuo donde usted tiene dos saltos discretos la concepción y la muerte , y cualquier interrupción en el medio es un asesinato no deseado. O sea, externo al individuo que está transitando desde que es fecundado hasta que llega a su muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. Esa es mi posición respecto al aborto. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo ", agregó.

Milei expresó en reiteradas oportunidades su rechazo a la legalización del aborto. Desde que asumió, el gobierno libertario barajó derogar la ley votada en el Congreso. Primero presentó un proyecto, pero no tuvo eco. Luego comenzó a quitarle financiamiento a la ley, lo que generó denuncias por falta de insumos y barreras para el cumplimiento de la ley , de la que el Estado es garante.

En la misma entrevista, de la que este lunes se publicó una segunda parte, el libertario fue consultado por la eutanasia , un tema candente en la agenda de España por el caso de Noelia Castillo Ramos , la joven de 25 años que murió en Barcelona tras una extensa batalla legal con su familia y una organización ultracatólica que intentó detenerla.

En este caso, Milei también se expresó en contra, aunque lo planteó como una postura personal.

"En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia . Digamos, esa es mi posición. Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga . Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya . Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente", dijo.

Y luego agregó: "Mientras que lo que hace no dañe a otros, yo no me meto en la vida de las otras personas. Si usted me pregunta, en mi caso, yo estoy en contra. Si usted me pregunta si yo lo haría, de ninguna manera. Si yo viera una persona que lo quiere hacer, hablaría con esa persona y trataría de convencerlo de que no lo haga, pero sigue siendo decisión de esa persona".

Otro de los tópicos que abordó la entrevista fue el reclamo que sostiene México desde hace años para que España pida perdón por los abusos cometidos durante la Conquista de América.

En ese sentido, en los últimos meses hubo gestos contrapuestos. Por un lado, el rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista de América . "Nuestro criterio de hoy no nos hace sentir orgullosos", admitió.

Pero por otro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo poner una estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca porque lo considera un “héroe” en su cruzada antiwoke.

Al ser consultado si España debería pedir perdón, el Presidente argentino dijo que no .

"No tiene que pedir perdón. Usted no puede hacer análisis anacrónicos. Yo hago una pregunta. ¿Si estuvieran vivos Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿usted los ejecutaría? Lo digo porque hay cosas que seguramente en los parámetros de hoy nos chocarían. Afortunadamente, el mundo evolucionó, la humanidad evolucionó, y usted no puede juzgar de manera anacrónica", concluyó.

Fuente: Clarín