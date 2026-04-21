Javier Milei reveló cuál fue la respuesta del papa Francisco cuando le pidió perdón por haber dicho que era “el representante del maligno en la Tierra”

El presidente Javier Milei compartió este martes, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, fotos de su visita al Vaticano en 2024 y reveló cuál fue la respuesta del pontífice cuando le pidió perdón por haber dicho que era "el representante del maligno en la Tierra".

" Aquí con el argentino más importante de toda la historia ... Abrazo a la distancia Santo Padre", escribió desde Israel esta tarde Milei en X al compartir una secuencia de fotos en la que se lo ve sonriendo junto al Papa y le da un abrazo. Fue en 2024, cuando Francisco ya era trasladado en una silla de ruedas por sus dificultades físicas.

Un usuario de esa red social comentó la publicación del Presidente y compartió un video con el fragmento de la entrevista en la que Javier Milei lanzaba durísimas críticas al Papa. El Presidente le contestó minutos después revelando la frase con la que le respondió el pontífice.

En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico". CIAO!

"En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: ' no te calentés, todos hacemos boludeces de chico '. CIAO!", contestó Milei.

Además de las fotos y de recordar esa frase de Francisco, Milei destacó el legado espiritual del argentino, el primer americano en llegar al Vaticano, con una carta dirigida al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, que envió el viernes antes de salir de viaje rumbo a Israel.

Milei definió a Jorge Bergoglio en esa misiva como "uno de los argentinos más trascendentes de la historia" y destacó "la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar".

Carta del Presidente Javier Milei al Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo D. Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. pic.twitter.com/VDvQAeC7KN

En el texto, recordó: "Guardo u n recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad".

Fuente: Clarín