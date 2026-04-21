Despedida a Luis Brandoni, minuto a minuto: sus restos descansan en el Panteón de Actores del cementerio de Chacarita

Los restos de Luis Brandoni, quien murió a los 86 años en la madrugada del lunes, fueron inhumados este martes, en una jornada gris y nublada, en el panteón de actores del cementerio de Chacarita, hasta donde lo acompañaron sus familiares, amigos, dirigentes políticos y las principales figuras del teatro y el cine argentinos que se fundieron en un aplauso de despedida tras la misa de exequias.

Entre anécdotas y enseñanzas, la vida de "Beto" Brandoni fue repasada con afecto por las figuras que lo acompañaron hasta su reposo final en el panteón de los actores.

Seguí la despedida a Luis Brandoni, en la cobertura minuto a minuto de Clarín:

El actor Marcelo de Bellis se retiró visiblemente conmovido de la despedida en el Panteón de Actores y evocó su último encuentro con Luis Brandoni en el Teatro Coliseo, hace apenas dos meses: “Tuvimos una linda charla. Siempre hablábamos de teatro y él era un sabio, muy generoso a la hora de compartir experiencias”. Ese día, además, le contó que estaba estudiando canto. “Muy bien, muy bien”, recordó que lo felicitó Brandoni.

Luego, la emoción lo desbordó: “Se lo va a extrañar un montón. Fue un tipo fuera de serie, alguien que rompió el molde, una especie en extinción; no va a nacer nadie parecido a Luis Brandoni”. Con la voz quebrada, no pudo continuar el diálogo con Clarín .

Al final del entierro, Alfredo Leuco, presente en Chacarita, expresó su admiración por Luis Brandoni: ”En su autografía ha sido capaz de hacer llorar y hacer reír en la misma toma con su talento, con su emoción, pero más allá de eso, es un ciudadano absolutamente ejemplar, un hombre defensor siempre de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, del pluralismo y siempre una persona muy generosa conmigo".

"Hemos hablado muchos años y mucho tiempo de política, cosa que le interesaba como patriota que era, y además tengo un agradecimiento muy particular a él porque yo hice un documental sobre el asesinato de la familia Vivas por parte del grupo terrorista Hamas y él fue uno de los relatores absolutamente de honores, solamente con la idea de defender los derechos humanos y de criticar y de oponerse a todo tipo de autoritarismo, terrorismo y antisemitismo", recordó Leuco en diálogo con Clarín .

El recuerdo con Luis, dice, que le quedará guardado para siempre será cuando fue a su programa en la época de Alfonsín: “La humanidad que él tenía, su complicidad, su actitud campechana de relacionarse tan humana con la gente y una sonrisa hermosa en recordarlo así, incluso el día que había muerto, ese era ese era Beto Brandoni”.

Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo de Luis Brandoni, habló tras el entierro: "Está donde él quería estar, en el panteón de actores".

"Era un ícono cultural. Lo que está pasando, la repercusión de los ciudadanos que no lo conocieron está marcando lo que es Brandoni", marcó Rottemberg en diálogo con A24 sobre las repercusiones que generó el fallecimiento del actor.

La ovación de aplausos se repite mientras el cajón ingresa al panteón de la Asociación Argentina de Actores del cementerio de la Chacarita, donde descansarán los restos de Luis Brandoni.

A este espacio solo pudieron ingresar los más íntimos mientras los fanáticos afuera se abrazaban y consolaban entre sí.

Minutos antes de las 11:30 de este martes comenzó la misa en el cementerio de la Chacarita, en homenaje al actor Luis Brandoni, de la cual participaron familiares, amigos y fanáticos del actor. Al terminar ceremonia se escuchó un extendido aplauso de ovación que duró más de un minuto.

Pasadas las 11:30, finalizó la misa y el cajón volvió a ser cargado por sus familiares hasta el panteón de actores, donde será enterrado.

A las 11:19 llegó el cajón de Luis Brandoni, cargado por sus familiares más allegados, en un momento íntimo y cargado de emoción frente a quienes se acercaron a despedirlo.

El actor Mauricio Dayub llegó solo a la Chacarita a despedir a Luis Brandoni y -en conversación con Clarín - destacó el vínculo que construyeron desde el primer encuentro. “Tengo muchos recuerdos con él, pero el primero que se me viene a la mente es cuando nos conocimos rodando una película. Me eligió para que compartiéramos un viaje mientras filmábamos en una provincia argentina y pasamos unos días juntos; para mí fue como hacer un seminario con un grande”, evocó.

Además, subrayó su capacidad natural de enseñar: “Era alguien con el que se podía aprender sin que él se propusiera enseñarte nada. Su propia vida, su experiencia y la pasión que tenía para vivir te enseñaban cosas todo el tiempo”, afirmó, y lo definió como el “primer gran actor argentino”.

Empezaron a llegar las figuras del espectáculo al cementerio de la Chacarita, entre ellas Facundo Arana y Fernando Bravo, a quienes desde la organización ubicaron entre los fanáticos. Según pudo saber este diario, a la capilla de misa van a entrar solo los familiares y el entorno cercano.

Minutos más tarde llegó Guillermo Francella, quien accedió a sacarse fotos pero no quiso dar declaraciones.

Entre familiares y allegados de Luis Brandoni destaca su gran amiga de la infancia, “Cocoleta”, como le decía él, que espera en Chacarita para despedir por última vez al actor.

“Era más que mi hermano, lo voy a extrañar mucho porque nos conocemos de toda la vida. Él me vio en la cuna, nuestros papás eran amigos y para mí fue una gran persona, un gran amigo un querido”, expresó Cocoleta a Clarín , con lágrimas y voz quebrada.

Cerca de 50 fanáticos de Luis Brandoni se congregaban este martes por la mañana en el cementerio de la Chacarita para dar el último adiós al actor que falleció este lunes a los 86 años. Según pudo constatar Clarín, se encontraban detrás de una cinta, por donde pasará el cajón para despedirlo.

Luego, se espera una misa y Brandoni será enterrado en el panteón de los actores. Según se informó desde el entorno del actor, la familia no dará declaraciones a la prensa.

Y lo que parecía imposible sucedió. Beto no está más.

Hace pocos días hablé con Saula Benavente, su pareja, que no dejó de estar un segundo a su lado. El veredicto de los médicos era lúgubre y contundente, auguraban un pronto desenlace. Pero Saula puso en palabras lo que sentíamos todos: “¿Pero viste? Qué sé yo… Es Beto…”

Para los que tuvimos el privilegio de conocerlo no hacía falta más. A Beto, ese ser humano más grande que la vida, no lo iba a agarrar la parca. Era imposible. Algo se le iba a ocurrir. Seguí leyendo.

Después de que sus restos fueran velados durante este lunes en la Legislatura porteña, el cuerpo de Luis Brandoni será trasladado este martes por la mañana al Cementerio de la Chacarita, donde será enterrado en el panteón de actores.

Antonio Musicardi, el personaje que encarnó Luis Brandoni en "Esperando la carroza", era uno de los cuatro hermanos que se trenzaron en esa interna familiar detrás de la anciana Mamá Cora. La historia -una obra de teatro del rumano uruguayo Jacobo Langsner llevada a la pantalla por Alejandro Doria- venía empaquetada con aparente costumbrismo, pero con ácidas capas de grotesco y una cuota de realidad que trascendía generaciones: hipocresía, ventajeo, cinismo, impostura de clase. Había en la familia Musicardi elementos reprimidos de cada familia argentina.

Al momento de repasar el latiguillo "tres empanadas", que trascendió la pantalla, Brandoni lanzó una calificación sobre el Musicardi que representó. "El tipo dice 'tres empanadas que sobraron del día anterior, qué tristeza', y se estaba comiendo una. No se puede ser más canalla que eso. A los argentinos les causa gracia y se sienten representados por un canalla. Más canalla no puede ser mi personaje. Son características sociológicas nuestras", manifestó Brandoni hace un tiempo, en una entrevista.

El actor había debutado sobre las tablas en el Teatro Coliseo, en 1962, como parte de la comedia musical “El novio”, protagonizada por Luis Aguilé, junto a Mariquita Gallegos, Iris Marga, Mabel Manzotti, José María Langlais y elenco, bajo la dirección de Juan Silbert.

Luego construyó una carrera extensa y exitosa en ese medio, donde de hecho trabajó hasta sus últimos días a través de “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra.

Además, Brandoni trabajó en otras obras importantes como Parque Lezama, Made in Lanús, Chúmbale, Panorama desde el puente, Stefano, Segundo tiempo, El acompañamiento, Art, Justo en lo mejor de mi vida, Un enemigo del pueblo, Conversaciones con mamá, Enrique IV, Convivencia, Papi, El viejo criado, Vidas privadas, Don Arturo Illia, El gran deschave y Gris de ausencia.

Luis Brandoni, actor y figura fundamental de la cultura argentina, nos dejó hoy a los 86 años. A lo largo de más de seis décadas, Brandoni construyó un legado inigualable en el teatro, el cine y la televisión, y dedicó su vida también al compromiso gremial y político en defensa… pic.twitter.com/NImN23QZTD

Pasadas las 23 el féretro de Luis Brandoni fue retirado de la Legislatura porteña. Será trasladado al Cementerio de la Chacarita en donde será enterrado este martes en el panteón de actores.

Luis Brandoni falleció este lunes a la madrugada, a los 86 años, luego de pasar más de una semana internado a raíz de una caída en su domicilio que provocó complicaciones en su salud. Ahora, Carlos Rottemberg brindó más detalles del accidente doméstico que afectó gravemente al actor.

Al comienzo de una entrevista con diferentes medios de comunicación, desde la legislatura porteña donde despiden los restos del artista, el productor teatral destacó: "Es importante marcar que siempre se contó la verdad, la familia dijo la verdad, se desmintió de entrada que haya tenido un ACV porque no lo fue". Seguí leyendo

La Legislatura porteña cierra sus puertas al público tras una ceremonia de diez horas en la que personalidades de la política y la cultura pasaron a despedirse y rendir homenaje a Luis Brandoni.

El intendente Jorge Ferraresi se sumó este lunes a los homenajes y despedidas a Luis Brandoni "desde Avellaneda, su tierra natal".

"Despedimos a Luis Brandoni, actor que dejó una huella profunda en la cultura argentina", escribió este lunes Ferraresi en su cuenta de X, desde donde destacó que "con una trayectoria admirable", Brandoni "supo acompañar a generaciones enteras desde el teatro, el cine y la televisión". Brandoni era oriundo de Dock Sud, una localidad del municipio bonaerense que actualmente conduce el intendente del PJ.

Desde Avellaneda, su tierra natal, despedimos a Luis Brandoni, actor que dejó una huella profunda en la cultura argentina. Con una trayectoria admirable, supo acompañar a generaciones enteras desde el teatro, el cine y la televisión. Nuestro respeto a familiares y seres…

El actor y cineasta español Santiago Segura, famoso por la saga "Torrente", despidió a Luis Brandoni a través de sus redes.

"Adiós al gran actor argentino Luis Brandoni… Un intérprete soberbio, un grande de la escena, habitual de las pantallas… además muy educado y de trato afable (al menos conmigo)", escribió este lunes en su cuenta de X.

Adiós al gran actor argentino Luis Brandoni… Un intérprete soberbio, un grande de la escena, habitual de las pantallas… ademas muy educado y de trato afable (al menos conmigo) DEP (Aún podremos disfrutarle en “Parque Lezama” y la cuarta temporada de “El encargado” por estrenar) pic.twitter.com/gXwgziICEY

El exministro de Transporte compartió un sentido posteo en el que recordó la faceta política de Luis Brandoni. "Beto querido, se va a sentir tu ausencia. Estuviste siempre, dando la pelea cívica con convicción y sin callarte nunca. Gracias por el respaldo, por la coherencia y por una linda y sincera amistad", escribió este lunes en su cuenta de X.

Beto querido, se va a sentir tu ausencia. Estuviste siempre, dando la pelea cívica con convicción y sin callarte nunca. Gracias por el respaldo, por la coherencia y por una linda y sincera amistad.

La actriz, que llegó al velatorio de Luis Brandoni pasadas las 20, definió al actor como "amoroso" y "divertido". "Ha tenido una vida larga y muy buena, muy amado por la gente, yo creo que en el fondo de su corazón, donde esté su almita, debe estar contento", consideró.

En diálogo con los medios, Borges también sostuvo que Brandoni "tuvo una buena época" y que "fue un luchador". "Todo lo que hizo lo empujó con sabiduría", sentenció, entre lágrimas, antes de entrar a Legislatura porteña.

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años sacudió al mundo del espectáculo argentino y generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos y espectadores. El actor falleció días después de haber sufrido una caída en su domicilio, un accidente que derivó en su internación y en la posterior cancelación de las funciones de ¿Quién es quién? , la obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra .

En medio del dolor por la noticia, una de las voces más esperadas fue la de Ricardo Darín , quien compartió escenario y proyectos con Luis Brandoni en múltiples ocasiones. A pesar de haber atravesado momentos de tensión y distanciamiento a lo largo de los años, el actor eligió recordarlo desde el afecto y la admiración , en una entrevista brindada este lunes en el programa A la Barbarossa (Telefe). Seguí leyendo

La senadora libertaria contó este lunes que le ofreció a Luis Brandoni ser primer candidato a diputado nacional en las elecciones de 2023. "Yo fui candidata a Presidente y él me dijo no, que me acompañaba, pero que a él no le interesaban los cargos, que él era actor", recordó. "Era actor, era radical y era de Alfonsín", agregó.

Bullrich sostuvo además que, en los últimos años, el actor de Esperando la Carroza "fue un gran corajudo" que "salía a la calle siempre". "Hasta en la pandemia, siendo una persona grande, salía y no le importaba", destacó.

En diálogo con los medios desde la puerta de la Legislatura porteña, el expresidente recordó el paso del actor por la política y sostuvo que "en momentos difíciles él estuvo siempre defendiendo la República y defendiendo las libertades sin importarle las diferencias".

"Eso no es habitual. En la Argentina hay mucha gente que prefiere especular, más en el mundo artístico, y él siempre se jugó a decir lo que opinaba. Eso lo hace único", afirmó. Más tarde, Macri volvió sobre la cuestión y añadió que "otros eligieron en su lugar no opinar y él siempre opinó, siempre fue al frente".

El ex vicegobernador cordobés se acercó este lunes a la Legislatura porteña para despedir a Luis Brandoni y dijo que el actor "tenía una enorme fidelidad a sus valores pero [también] tenía un sentido plural".

"Brandoni no era un tipo que odiara a nadie pero tampoco se quedaba callado, era un poco chinchudo, como yo le decía", recordó. "Pero de un fuerte compromiso democrático. Humilde como nadie y culto", agregó.

El productor teatral recordó que nunca trabajó en teatro con Luis Brandoni y que sólo llegó a entrevistarlo una vez para su programa de televisión. "Sin embargo, siento una tristeza como si la cercanía nos uniera. Esa es la grandeza de los grandes, te habitan por su labor", agregó.

Nunca trabajé con LUIS BRANDONI en teatro , solo lo entrevisté una vez para mi programa de tv . Sin embargo siento una tristeza como si la cercanía nos uniera . Esa es la grandeza de los grandes, te habitan por su labor. Q.E.P.D BETO 🖤🖤🖤

El senador radical compartió un mensaje este lunes en el que recordó el paso por la política de Brandoni, a quien definió como un "actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario".

"Diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas. Lo vamos a extrañar", expresó el legislador a través de su cuenta de X.

Murió Luis Brandoni. Actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario. Diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas. Lo vamos a extrañar. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos… pic.twitter.com/OyoauOE58N

El actor de Casados con Hijos contó este lunes que Luis Brandoni fue inicialmente su "referente" en la actuación pero que luego se convirtieron en amigos. "Para mi fue mucho en mi vida desde mi adolescencia Brandoni. Fue mi referente, estudiaba teatro y el actor que más me movilizaba a mi verlo interpretar era él ", explicó.

Francella definió además a Brandoni como "el más verosímil de todos" . "Era el que más me gustaba, el que más me identificaba. No hubo una sola obra que no hubiera visto de él", añadió.

Arturo Puig, Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Andrea Frigerio, Diego Pérez y Virginia Lago estuvieron entre los famosos que este lunes se acercaron a la Legislatura porteña para darle su último adiós a Luis Brandoni. Ya entrada la tarde, también se pudo ver a Martín Seefeld, Guillermo Francella y al director de cine Diego Recalde.

Desde la política, se acercaron también el ex embajador Diego Guelar y el Secretario General de la Unión Empleados Justicia Nación (UEJN).

"Yo tuve la oportunidad de de empezar mi carrera trabajando con él, en 'Mi Cuñado' con Ricardo [Darín]", recordó este lunes el actor de "Los Simuladores", en diálogo con los medios, antes de ingresar a la Legislatura porteña. Y agregó: "Fue para mí un momento importantísimo, estaba dando mis primeros pasos y una vergüenza trabajar al lado de él y de Ricardo".

Seefeld definió además a Brandoni como "un gran contador de historias" y recordó que "siempre fue muy cálido". "Compartíamos las mesas, las grabaciones que eran largas; siempre contaba sus historias y después íbamos a comer. He llegado a tener mucho afecto por él y tenía muchas ganas de venir a despedirme", afirmó.

La actriz definió este lunes a Luis Brandoni como "un ser imprescindible, un ser intachable, un actor extraordinario y un amigo entrañable". "Era un ser entrañable, un ser ético, un actor como pocos que siempre va a estar al lado nuestro", profundizó, en diálogo con los medios en las afueras de la Legislatura porteña.

Lago consideró además que la cultura "no pierde" con la partida de Brandoni, ya que el actor "ha dejado mucho desde siempre". "Uy si nos dejó, si nos dejó tanto. Es una persona buena", agregó.

El actor, que según afirmó no llegó a compartir pantalla con Brandoni, mencionó un encuentro que ambos mantuvieron durante la Copa del Mundo de 1994. Al respecto, sostuvo: "Tuvimos una relación mas afín en el Mundial 94. Ahí nos cruzamos en Los Ángeles". Puig recordó que en ese momento estuvieron "como una semana juntos" y definió a Brandoni como "un tipo maravilloso, muy agradable".

"Profesionalmente siempre le envidié su forma porteña de decir. Eso y su amor por los autores nacionales", agregó, en diálogo con Clarín .

En diálogo con Clarín , la actriz se refirió al accidente de Luis Brandoni y sostuvo que la muerte del actor no la tomó por sorpresa.

"Yo sabia que no zafaba. Esto no me toma por sorpresa para nada. Yo había estado muy preocupada por él. No quería que agregaran funciones, se lo veía cansado. Todo se precipitó con ese accidente doméstico", dijo quebrándose, entre los brazos del cronista.

La actriz, que protagonizó la película "El Retiro" junto a Luis Brandoni, también dedicó un mensaje en redes al actor, a quien consideró "el mejor actor del mundo".

"Hasta siempre Luis, qué suertuda que fui de haber podido filmar con el mejor actor del mundo", escribió en su cuenta de Instagram.

La diva de los almuerzos dedicó un sentido mensaje de despedida a Luis Brandoni a través de su cuenta de X. "Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos. Adiós Beto querido! Q.E.P.D.", escribió este lunes, pasadas las 16.

Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos. Adiós Beto querido! Q.E.P.D. ❤️ pic.twitter.com/xzUZRNy38V

Diego Peretti consideró que Luis Brandoni "representaba el último de los grandes de una generación de actores brillantes, representada en la película La Patagonia rebelde. Como la generación dorada de básquet".

Y recordó en diálogo con Radio La Red cuando trabajaron juntos en la obra Araoz y la verdad: "Era un actor impresionante y muy buen compañero escénico".

La actriz Muriel Santa Ana compartió un posteo en sus redes sociales, donde se ven fotos de Luis Brandoni y su padre, Walter Santa Ana, trabajando juntos en El Pan de la Locura y de gira en París, con la Comedia Nacional.

"Beto querido, además de amarte como actor, te llevo en mi corazón como el gran amigo de papá, a quien fuiste a visitar todos los días de su última internación", recordó Muriel en su Instagram y agregó: "Un actor divino, que disfruté siempre, un actor que hizo un aporte gigante a la cultura de éste bendito país".

Una publicación compartida de Muriel Santa Ana (@murielsanta.ana)

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, decretó dos días de duelo en memoria del actor y ex diputado nacional Luis Brandoni. En un comunicado desde el Gobierno porteño, destacaron que el actor "se consolidó como una figura central y un referente indiscutido de la escena cultural argentina y contemporánea".

Fue Diputado Nacional entre los años 1997 y 2001 y previamente había sido declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad. La Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán permanecer izadas a media asta en todos los edificios públicos de la Ciudad durante los días de duelo.

El Jefe de Gobierno, @jorgemacri , decretó dos días de duelo oficial por el fallecimiento de Luis Brandoni, actor y referente de la cultura argentina, comprometido con la política y la República y Ciudadano Ilustre de la Ciudad. Las banderas permanecerán a media asta en todos los…

En medio de la ola de actores, llegó Diego Guelar, ex embajador de Argentina ante la República Popular China, muy allegado a Brandoni en su rol político. “No se puede hablar de la cultura audiovisual, teatral, televisiva, radial sin Luis Brandoni. Nos veíamos muy seguido. Éramos vecinos. Por coquetería no se ponía el audífono entonces yo tenía que gritar”, declaró ante los medios presentes en la Legislatura.

“Era un hombre comprometido, una persona extraordinaria”, sumó al recordar la última vez que lo vio para tomar un café, hace tres semanas, con la voz quebrada por la emoción.

El expresidente Alberto Fernández expresó su "enorme pesar" por el fallecimiento de Luis Brandoni, que fue "sin ninguna duda, uno de los más maravillosos actores que ha dado nuestra Argentina".

"Lo despido públicamente como un sincero admirador de su enorme trabajo. Mis condolencias a sus seres queridos", escribió Fernández en su cuenta de X.

Con enorme pesar supe del fallecimiento de Luis Brandoni, sin ninguna duda, uno de los más maravillosos actores que ha dado nuestra Argentina. Lo despido públicamente como un sincero admirador de su enorme trabajo. Mis condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/QrA5vImlh5

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años luego de haber sufrido una caída en su domicilio que derivó en complicaciones de salud. La noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo, donde era una figura central por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Según se informó, el episodio ocurrió el sábado 11 de abril, y obligó a suspender sus compromisos laborales. El artista protagonizaba la obra ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra, cuyas funciones fueron canceladas tras el accidente. Seguí leyendo.

La actriz Verónica Llinás lamentó este lunes que "perdimos a un gran actor" y le deseó un "buen viaje" a Luis Brandoni.

"Te fuiste como todos soñamos, trabajando y lleno de proyectos, con el cariño y el reconocimiento que merecías", expresó Llinás en X. Los dos trabajaron juntos en La odisea de los giles.

Perdimos a un gran actor. Buen viaje querido #LuisBrandoni Te fuiste como todos soñamos, trabajando y lleno de proyectos, con el cariño y el reconocimiento que merecías. Un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos.

La periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri se acercaron a la Legislatura a despedir a Luis Brandoni y "homenajear a un prócer de la coherencia y de la integridad, que podía hacer convivir el arte y la política por su integridad y su coraje cívico", dijo ella.

"Se nos fue un patriota, una persona que luchó para reconquistar la democracia, sufrió la dictadura en carne propia y después siguió luchando por la República", valoró Petri en diálogo con los medios presentes.

El actor Daniel Araoz se acercó este lunes minutos antes de las 14:30 a la Legislatura porteña para despedir a Luis Brandoni. "Se va un amigo y uno siente tristeza pero también recordarlo con todo lo lindo que hicimos, pudimos darnos muchos abrazos", expresó a los medios con la voz quebrada.

Y agregó: “Creo que tenemos que despedirlo con alegría porque luchó y estuvo presente hasta el final haciendo lo que más amaba que era representar la voz cultural, hacer teatro y hacer cine”.

"Nunca discutimos por ideología porque después dos actores se tienen que mirar a los ojos arriba del escenario", recordó Aráoz y destacó a Brandoni como "un tipo muy generoso y sabio".

Ya es un legado. El propio Juan José Campanella pensó en filmar Parque Lezama porque quería que quedara un registro de la actuación de su amigo Luis Brandoni.

Protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la obra realizó más de 1.1170 funciones durante sus más de 10 años en escena, desde su estreno en 2013, entre la Argentina y España. Y fue vista por más de 600.000 espectadores. Seguí leyendo.

Referentes de diversos espacios políticos despidieron en redes sociales a Luis Brandoni. Martín Lousteau, de la UCR, indicó que el actor "nos deja un gran legado artístico y algo igual de importante: la demostración de que el compromiso con la democracia es una decisión que se toma todos los días".

Por su parte, María Eugenia Vidal, del PRO, recordó a Brandoni como un actor que "marcó a generaciones" e "hizo de su oficio una forma de decir lo que pensaba".

"Una pérdida enorme para la cultura y la política argentina", afirmó Cristian Ritondo, también del PRO, en tanto que el radical cordobés Mario Negri le agradeció a Brandoni su "amistad, por los valores compartidos y por tus convicciones democráticas y plurales".

Daniel Arroyo, exdiputado peronista, celebró al fallecido como "un actor extraordinario que nos hizo reír y nos emocionó a todos los argentinos" y Ricardo Alfonsín expresó: "Más allá de las diferencias de los últimos años, quiero destacar su compromiso permanente y desinteresado con la política".

Los actores Diego Pérez y Malena Solda llegaron este mediodía a la Legislatura porteña para despedir a Luis Brandoni. “Era un genio de la actuación, un artista. Un maravilloso artista. Único e irrepetible”, dijo Pérez a la prensa antes de ingresar a la sala.

Por su parte, Solda recordó que está actuando en Made in Lanus, obra que dirigió Brandoni: "Estamos todos muy conmovidos, fue un hermoso director, un compañero muy generoso, muy paciente, un ejemplo para nosotros".

El actor Pablo Echarri reconoció este lunes que se "veía reflejado" en Luis Brandoni, por su "apasionamiento y esa necesidad de expresar el país que uno busca, y además el compromiso en la pelea por los derechos" de los actores.

En diálogo con Radio con Vos, Echarri recordó que "me enojaba mucho con Beto, hemos tenido una pelea interna muy álgida; sin embargo ese amor por luchar por su colectivo y su gente nos emparentaba, había admiración y cariño".

Fuente: Clarín