Paro de colectivos: cuatro líneas no funcionan hoy por un reclamo salarial

Un grupo de líneas de colectivos que circulan por el norte del conurbano bonaerense no presta servicio este martes 21 de abril debido a un paro por tiempo indeterminado.

La medida fue tomada por trabajadores de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) en reclamo por salarios adeudados .

Las líneas que se encuentran sin servicio son:

Estos colectivos recorren zonas clave de los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín, Tigre y Escobar .

Según explicaron los trabajadores, la medida se debe a retrasos en el pago de salarios y viáticos , una situación que se arrastra desde hace meses.

Uno de los choferes señaló que hace dos años cobran en cuotas , se adeuda más de un mes y medio de viáticos y no se aplicaron correctamente aumentos salariales acordados.

Además, desde la empresa argumentan que los problemas financieros están vinculados al atraso en el pago de subsidios y al aumento de costos operativos, como el combustible.

El paro es por tiempo indeterminado . Los choferes aseguran que continuará hasta que se regularicen los pagos .

“ Hasta que no nos paguen, seguimos con la medida ”, afirmaron desde el sector.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para la normalización del servicio , aunque se esperan avances en las negociaciones en los próximos días.

Fuente: TN