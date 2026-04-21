Javier Milei, en Israel: rindió un homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro en medio de un fuerte operativo de seguridad

JERUSALÉN (De una enviada especial).– Católico de nacimiento, no podía no pasar por la Iglesia del Santo Sepulcro el presidente Ja vier Milei , uno de los lugares más sagrados del cristianismo, donde, justo en el primer aniversario de su muerte , rindió homenaje al papa Francisco , según indicó un comunicado del Gobierno.

Cuando salió del templo rodeado de seguridad, sin embargo, cuando esta enviada le preguntó si había rezado por él, o algún comentario sobre el primer aniversario, Milei no dijo ni una palabra e ignoró la consulta de LA NACION , con rostro adusto. Aunque sí se detuvo amablemente para sacarse una selfie con un policía israelí que se lo pidió y ante una familia argentina que se presentó con una bandera para saludarlo.

Luego, tras la visita, el Presidente le dedicó un tuit de homenaje al papa Francisco. “El argentino más importante de toda la historia”, escribió en su cuenta de X.

Fue la tercera visita de Milei a la Iglesia del Santo Sepulcro -donde se encuentran el lugar de la pasión, la crucifixión y la tumba de Jesús-, donde llegó a pie pasando por las callejuelas de piedra del barrio cristiano e ingresando desde la puerta de Jaffa de la Ciudad Vieja.

El Presidente “encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino”, según se informó de manera oficial. “Asimismo, se realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad”, indicó un comunicado de prensa del Gobierno.

La primera vez que visitó este lugar, que en tiempos normales está repleto de gente, fue en febrero de 2024, en su primer viaje al exterior y en vísperas de reunirse por primera vez con Francisco -figura a la que había atacado antes de ser electo-, en el Vaticano.

Esa vez fua una visita no anunciada con anterioridad, a diferencia de la de este martes. El Presidente -de traje negro y corbata celeste-, estuvo junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Jusiticia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador argentino en Israel, el rabino Axel Whanish.

Tras la visita, Milei hizo un posteo en redes sociales. “En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: “no te calentés, todos hacemos boludeces de chico”.CIAO!“, le respondió al usuario @politicapanial, que le recordó un tuit de archivo en el que había descalificiado al papa Francisco.

Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9

Durante la visita, la delegación fue recibida por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina, en la Basílica de la Natividad de Belén. Como el Presidente pidió un momento íntimo, privado, algunos de sus custodios pidieron a los tres periodistas que estaban adentro de la Iglesia que se retiraran minutos antes de su llegada, prevista para las 16 locales.

La visita a la Iglesia del Santo Sepulcro del mandatario argentino, que es católico de nacimiento -es más, estudió en el colegio Cardenal Copello-, ocurre semanas después de haberse proclamado el “presidente más sionista del mundo”, al respaldar la actual guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un enemigo común. Como es sabido, Milei que nunca ocultó su deseo de convertirse al judaísmo, sigue profundizando sus estudios sobre esta religión monoteísta, que comenzó junto a su guía espiritual, el rabino Wahanish, embajador en Israel.

De enormes piedras blanca, la antiquísima Iglesia del Santo Sepulcro -que en su entrada alberga la piedra en la que fue apoyado Jesús después de haber sido crucificado, otro lugar muy venerado, que suele ser besado por los peregrinos-, normalmente es meta de millones de peregrinos de todo el mundo. Pero desde el 7 de Octubre, con el ataque de Hamas y la guerras siguientes contra Irán (la de los 12 días, de junio pasado y la actual), todo cambió. Y ya no hay filas interminables para visitarla e ingresar a rezar en estos lugares sagrados, sino que la desolación es absoluta, como en toda la Ciudad Vieja, con muchísimas tiendas cerradas porque ya no hay turismo.

El papa Francisco celebró una celebración ecuménica solemne en la Iglesia del Santo Sepulcro -que queda en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja, a unos diez minutos al pie del Muro de los Lamentos, ubicado en la parte judía-, el 25 de mayo de 2014, durante su histórica visita a Tierra Santa. En esa ocasión el Pontífice también rezó ante el Muro de los Lamentos, ocasión en la que, luego, se abrazó con sus dos amigos argentinos, uno judío y otro musulmán, el rabino Abraham Skorka y el dirigente islámico Omar Abboud, en un fiel reflejo de la más que serena coexistencia que hay en su madre patria entre las tres grandes religiones monoteístas veneradas en la Ciudad Santa.

Esta noche Milei participará como invitado especial a la ceremonia de encendido de las 12 antorchas por el 78 aniversario de la Independencia del país. Luego, emprenderá su regreso a Buenos Aires.

Fuente: La Nación