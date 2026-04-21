Las frases más destacadas de los discursos de Javier Milei en Israel

En su tercera visita oficial como jefe de Estado a Israel , Javier Milei asistió a una serie de eventos que incluyeron una agenda cargada de agasajos y honores. Desde la entrega de reconocimientos internacionales y encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu , hasta la participación en la emblemática ceremonia por la Independencia del país , el Presidente aprovechó también para dar varios discursos en los que destacaron algunos puntos importantes.

Acompañado por una comitiva integrada por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei , el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , el Presidente regresará a la Argentina en un vuelo este martes por la noche, momentos antes de que finalice la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Tras su arribo a Israel, Milei visitó el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Netanyahu . En la previa de la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, el primer mandatario brindó un discurso en el que ratificó su “alineamiento político y estratégico” con ese país.

Tras su encuentro con Netanyahu, que enfrenta un momento de máxima tensión por la guerra con Irán, Milei volvió a hablar y anunció los “ Acuerdos de Isaac ”, una iniciativa que busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y América Latina.

Este lunes, en la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv , recibió un Doctorado Honoris Causa “en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. Con la visita de los exrehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre —entre ellos, David Cunio , Iair Horn y la familia Marman-Har — el primer mandatario argentino habló, como es habitual, de política, de economía y renovó sus ataques contra el periodismo:

Finalmente, el presidente israelí, Isaac Herzog , le otorgó este lunes a Milei la “Medalla de Honor Presidencial”, en reconocimiento al respaldo “constante y firme” que le dio al Estado hebreo, pese a los cuestionamientos que sufre de buena parte de la comunidad internacional. Tras el reconocimiento, el Presidente dio unas palabras:

Fuente: La Nación