Javier Milei en Israel: el Presidente confirmó que desde noviembre habrá un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv

A partir de noviembre habrá un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv , según se confirmó este domingo durante la visita del presidente Javier Milei a Israel.

En el primer día del viaje internacional, el mandatario también ratificó su decisión de mudar la embajada argentina a Jerusalén -aunque no precisó cuándo se concretará- y se firmaron un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y los acuerdos de Isaac para consolidar la cooperación bilateral.

El nuevo servicio áereo será operado por El Al Israel Airlines y permitirá unir ambas ciudades sin necesidad de escalas , reduciendo significativamente los tiempos de viaje, hoy condicionados por conexiones en Europa o Estados Unidos, y facilitando el intercambio de pasajeros. La ruta implicaría recorrer más de 12.000 kilómetros en vuelos de entre 15 y 16 horas.

La información ya había sido anticipada semanas atrás por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que la conexión aérea sin escalas podría inaugurarse en noviembre de 2026, en lo que sería un hito histórico para la relación entre ambos países.

"A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv. Nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando los lazos entre países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó", expresó Milei en una conferencia desde Israel junto al primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”, agregó.

﻿Netanyahu celebró la próxima apertura de la ruta, asegurando que esta no sólo acorta el tiempo de viaje: "Hacemos a nuestra gente mucho más fuerte".

La línea estará operada por la principal aerolínea israelí, El Al, y será el vuelo más largo de los que esta lleva a cabo.

"Trabajaré junto al ministro de Transportes argentino para que cada vez más aerolíneas se unan a ese acuerdo", dijo la titular de Transportes de Israel, Miri Regev.

En los últimos meses, ambos países avanzaron en acuerdos para promover el turismo, las inversiones y el intercambio comercial, con la conectividad aérea como uno de los pilares clave.

Además del impacto en el turismo, la futura ruta apunta a posicionar a Buenos Aires como un hub regional para los vuelos entre Israel y Sudamérica.

Netanyahu y Milei firmaron este domingo en Jerusalén los denominados 'Acuerdos de Isaac', un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina.

La iniciativa, presentada durante un acto oficial tras la firma de varios acuerdos sectoriales, busca fortalecer los vínculos "diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad" entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a países que compartan "valores de libertad, democracia y Estado de derecho" en la región, afirmó Milei durante el evento.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, anunció el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en lucha contra el terrorismo y un acuerdo de asociación en IA.

Fuente: Clarín