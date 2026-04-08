Investigan una red de sicarios en Rosario y una mujer es acusada por el crimen de Verónica Almada

Samanta Joana Vilchez es acusada por organizar un homicidio y desde este lunes, con el comienzo del juicio oral, la mujer afronta el pedido de prisión perpetua en la ciudad de Rosario . Fue señalada como pieza clave en el asesinato de Verónica Almada en febrero de 2022 en el barrio Ludueña, un crimen que la justicia vincula a una organización premeditada con participación directa de varias personas.

Según el medio La Capital , la fiscalía sostiene que el ataque fue iniciado desde prisión y fue concebido como parte de una disputa vinculada al narcotráfico local, dotando al proceso de especial gravedad. En el mismo hecho, además del fallecimiento de Verónica Almada, resultaron heridos un bebé de seis meses (hijo de la víctima) y una joven de 22 años por arma de fuego. Por estos agravados, se realizó una imputación adicional contra Vilchez por tentativa de homicidio en ambos casos.

La ciudad de Rosario enfrenta un nuevo proceso judicial ligado a la violencia narco tras el asesinato de Verónica Almada. La calificación de homicidio doloso, doblemente agravado por promesa remuneratoria y por la intervención concertada de varios autores, conlleva la aplicación de la máxima pena prevista en el Código Penal argentino, como solicitó la fiscal Carla Ranciari en su alegato inicial ante el tribunal conformado por los jueces Lorena Aronne, Mariano Aliau y Eleonora Verón.

El ataque armado se perpetró el 18 de febrero de 2022 en la vivienda de Urquiza al 6000, en jurisdicción de Ludueña, cuando varios hombres armados dispararon con el objetivo de asesinar a Jonatan “Peco” Almada, hermano de Verónica . Durante la investigación, la Justicia logró identificar a “Peco” como uno de los responsables de una banda narco del barrio y aunque en el momento de los hechos se encontraba en libertad, posteriormente fue detenido y enfrenta un proceso penal independiente. En la actualidad, sigue aprehendido y la pena podría alcanzar los 40 años de cárcel .

Según la reconstrucción de la fiscalía, el plan criminal fue ideado por Fabio Alejandro Giménez , pareja de Vilchez al momento del crimen, quien organizaba delitos desde el penal de Coronda. En este marco, se lo vinculó a una estructura delictiva considerada por la fiscalía como una “empresa de sicariato” con base en Rosario. Giménez, quien acumuló al menos cinco imputaciones previas por homicidios, extorsiones y ataques armados, coordinaba desde el penal de Coronda la logística de asesinatos por encargo.

El hombre ya fue condenado a prisión perpetua como instigador de otros homicidios coordinados desde centros penitenciarios, configurando un patrón delictivo sostenido, de acuerdo a la fiscalía citada por La Capital . En esta oportunidad, instruyó a Verónica Vilchez para que contactara a los ejecutores materiales, proporcionara los vehículos y las armas, determinara la localización exacta del objetivo y efectuara el pago a los sicarios.

Samanta Joana Vilchez está detenida desde el 27 de mayo de 2022, cuando fue arrestada durante una visita a Giménez. Para la fiscalía, esto confirma la continuidad de los vínculos y su rol activo en la organización del hecho. La investigación determinó que Samanta Joana Vilchez tuvo un rol central en la ejecución del ataque. Según el Ministerio Público, Vilchez se ocupó de verificar la ubicación de la víctima, entregar armas y vehículos a los ejecutores y coordinar los pagos, integrando la logística junto a al menos otras tres personas.

En términos judiciales, el proceso que enfrenta Vilchez constituye un caso de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por participación premeditada de varias personas, con el agravante de tentativa contra dos víctimas adicionales. El tribunal decidirá si corresponde imponerle la pena de máxima duración prevista, que en la legislación argentina equivale a prisión perpetua, tal como solicitó la fiscal Carla Ranciari al tribunal.

Fuente: Infobae