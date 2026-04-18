Interna libertaria: el “Gordo Dan” le respondió a Lemoine en su programa tras el cruce

Daniel Parisini , el influencer popularmente como “Gordo Dan”, y Lilia Lemoine , diputada libertaria y muy allegada a Javier Milei, protagonizaron un duro cruce por redes sociales este viernes en relación al apoyo al Presidente. El propagandista, en tanto, más tarde hizo un descargo en su programa, en el que mantuvo la interna pero marcó la idea de no discutir en año electoral.

“ Las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral “, dijo Dan al comienzo de su descargo en su programa La Misa , que se emite por el canal de streaming Carajo . ”Fue un cruce jodido pero, ¿saben qué?, sentí que tenía que hacerlo. Cuando veo injusticias con los pibes que lo dieron todo, es algo que me brota del pecho. Sentí que tenía que hacerlo y voy a estar siempre del lado de los pibes “, agregó, en clara alusión a quienes acompañaron a Javier Milei desde el inicio de sus aspiraciones presidenciales.

“ De los chicos que vi militar por Milei . De bancarse amenazas de los kukas, bancarse denuncias penales de los kukas y así y todo hablaron y convencieron a sus familiares, abuelos, tíos y a toda su familia para lograr el milagro argentino”, agregó Parisini.

Además continuó: “Nadie me va a mover de ahí. Banco el anonimato : es algo que salvó a las derechas liberales en el mundo”.

Minutos más tarde, Lemoine recogió el guante y utilizó su perfil de X para contraatacar.

“Che, la injusticia fue decirle a una señora que, si ‘de bancar a Pareja no se vuelve’, entonces deje de seguir a Milei, porque es él quien lo banca . Entonces armaron todo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial. Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora y no en época electoral. Ya sé que no les caigo bien. Me soban bien la quena“, escribió la diputada.

Lejos de seguir avivando el fuego, el “Gordo Dan” dio por cerrado el intercambio con una escueta frase: “ Bueno dale, Lilia. Buen fin de semana ”.

La decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja , ladero de Karina Milei , dinamitó la interna en el seno de La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional.

El propagandista, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, salió a cruzar a la diputada nacional Lilia Lemoine , flamante titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja, uno de los dirigentes de confianza de Karina Milei , deben “dejar de seguir” al Presidente.

“Gordo Dan”, uno de los tuiteros que se referencian en Santiago Caputo , el asesor presidencial, le dijo a Lemoine que ella no tenía “potestad para echar a nadie” de LLA. Fue después de que la legisladora le dijera un usuario de la red social X que dejara de seguir a Milei. En las últimas horas, esa tuitera había criticado a Lemoine por haber “bancado” a Pareja.

No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es…

Después de que Parisini rechazara la respuesta de la diputada de LLA a la militante libertaria, Lemoine recogió el guante y replicó el mensaje del integrante de Las Fuerzas del Cielo. “Bancaste a [Victoria] Villarruel y a [Marcela] Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé” , lanzó.

De inmediato, Parisini buscó defenderse. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, escribió.

Y agregó: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

Fuente: La Nación