Intendentes peronistas marcharon contra Caputo por el precio del combustible y la falta de obras: “Es un robo”

En una pausa a sus diferencias internas, intendentes peronistas alineados al gobernador Axel Kicillof y los camporistas que responden a Máximo Kirchner se unieron para reclamarle obras al ministro de Economía, Luis Caputo .

Alrededor de un centenar de intendentes peronistas marchó por la Ciudad de Buenos Aires hasta el ministerio de Economía y tuvo su foto de protesta en la Plaza de Mayo. La movida fue organizada por Gabriel Katopodis , Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

"El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes más de 150, intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. "Exigimos al Gobierno Nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad. Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras", dijo Katopodis, en una rueda de prensa en la vereda del ministerio de Economía.

El ministro bonaerense organizó el reclamo con el apoyo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que conduce el matancero Fernando Espinoza y se basa en los datos del Instituto Argentina Grande.

"En el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno Nacional lleva recaudados, $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley", argumenta esa institución.

"Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos (el 28,5% de lo que se recauda por litro de combustible debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte (el 50% de esa recaudación corresponde a obras en rutas -SISVIAL-) y un 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica)", detallan.

Y agregan: "Desde noviembre de 2023 a abril de 2026, la nafta aumentó un 542,7%, mientras que la inflación fue de un 292% y los salarios del sector privado registraron un 288% de incremento. El precio de los combustibles se incrementó un 24% en lo que va del año y se prevé que a partir del 1° de mayo, vuelva a subir. Hay caída de la recaudación pero los impuestos siguen en alza".

Por su parte, Espinoza puso el énfasis en que no solo fueron jefes comunales peronistas. "Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de forma conjunta. El desastre al que nos está llevando la política económica de este Gobierno, la baja en la coparticipación en prácticamente en un 24% promedio, no hay recursos, hay intendentes vecinalistas, radicales, justicialistas, de Juntos por el Cambio, intendentes de todos los colores políticos", dijo el intendente de La Matanza, quien resumió el reclamo como un "hecho histórico".

Entre los presentes estuvieron Mariel Fernández, de Moreno; Andrés Watson, de Florencio Varela; Fernando Moreira, de San Martín; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Fabián Cagliardi, de Berisso, entre otros. También Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Por la Cámpora, dio el presente un quinteto de jefes comunales: Julián Álvarez, de Lanús; Damián Selci, de Hurlingham; Iván Villagrán, de Carmen de Areco; Waldemar Giordano, de Colón; y Eva Mieri, por Quilmes.

Fuente: Clarín