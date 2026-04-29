Insólito: vecinos de Temperley frustraron un robo mientras reclamaban seguridad por el crimen de Agustín Rivero

A tres días del asesinato de Agustín Rivero , y una hora antes de comenzar una marcha de vecinos en repudio de la muerte del joven , un insólito hecho se vivió en el barrio San José , en la localidad bonaerense de Temperley.

A las 19.36 del lunes, dos delincuentes a bordo de una motocicleta abordaron a un hombre en el cruce de Ericson y Dinamarca , exactamente en el sitio donde, el viernes anterior fue asesinado Rivero, el estudiante de Administración de Empresas de 21 años.

Los vecinos, reunidos en ese punto clave del barrio, reaccionaron ante la nueva tentativa de robo. Ante la ausencia total de agentes policiales en la zona, lograron interceptar y retener a uno de los asaltantes , quien más tarde fue entregado a la policía tras ser abordado con insultos y violencia física por parte del grupo.

“ ¡Dale un par de bifes a este gato, que nosotros no vamos a decir nada. Vas a ver cómo no le van a quedar ganas de robar. Se merece una patada ese rastrero! ”, se escucha de parte de uno de los indignados vecinos mientras la Policía subía a un móvil al ladrón.

La detención ocurrió una hora antes de la manifestación convocada para exigir justicia por la muerte de Rivero ya que, a pesar de los reiterados pedidos de vigilancia reforzada, ninguna autoridad de la Estación de Policía de Lomas de Zamora asignó móviles adicionales a la zona, ni siquiera cuando la concentración vecinal estaba prevista para esa noche.

Agustín Rivero fue asaltado y ejecutado el viernes por la noche por un grupo de cuatro delincuentes que buscaban robarle el celular cuando regresaba de la facultad.

Durante el ataque, registrado por cámaras de seguridad, se ve que la reacción inmediata de Agustín ante el asalto fue tirar su mochila al piso , entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono . Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano.

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa y permanece bajo investigación.

Durante el seguimiento de los sospechosos posterior al crimen, la policía logró localizar antes de la medianoche tanto el Volkswagen Voyage negro usado en el asalto como una Renault Kangoo gris que habría servido de apoyo a la banda.

El Volkswagen Voyage fue hallado en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas (Avellaneda), mientras que la Renault Kangoo fue encontrada sobre Blas Pladeras y Camino General Belgrano (Monte Chingolo). Ambos vehículos habían sido robados ese mismo día: el Voyage, a las 16:00 en Lanús, y la Kangoo, minutos antes del homicidio en el barrio San José.

Una vecina de la víctima, Nadia Núñez , quien asistió a Rivero tras el ataque, relató que el joven no ofreció resistencia : “No se resistió en ningún momento, porque están diciendo que se resistió, que peleó. Agustín no se resiste, no es un nene que va a pelear”.

En el marco de la investigación, integrantes de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios llevaron adelante tareas de campo, levantamiento de rastros papilares y genéticos, y vigilancia de la zona donde se hallaban los vehículos.

Tras observar movimientos sospechosos en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús, los efectivos concretaron un allanamiento de urgencia. Allí, fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25) , ambos con antecedentes de robo en Temperley y San José, según consignaron fuentes policiales a Infobae .

La policía incautó en el procedimiento dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Klein y zapatillas presuntamente usadas durante el asalto.

La pesquisa se concentra ahora en la localización de dos individuos identificados por la fiscalía como Alejandro Alexander (apodado “Lecoque”) y Matías Ezequiel Daller , quienes lograron huir. El caso quedó en manos de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora , que dispuso la detención de los acusados por los delitos de homicidio criminis causa y robo agravado, ambos con el agravante de uso de arma de fuego y comisión en poblado y en banda.

Fuente: Infobae