Inglaterra: salió de la cárcel, buscó a su ex que está embarazada y la golpeó

Kieran Walton , que acababa de salir de la cárcel, fue en busca de su ex pareja embarazada con el fin de reavivar la relación: la mujer lo rechazó y el hombre de 35 años la golpeó, mordió y estranguló unos segundos .

Según se conoció durante el juicio en Inglaterra, la discusión se desató cuando Walton acusó a la mujer de haber estado con otros hombres durante su estadía en la cárcel, aunque todo se desbordó más tarde cuando ella le confesó que estaba grabando toda la violencia verbal que recibió .

“Él empezó a discutir con ella porque no quería tener relaciones sexuales con él y porque había tenido relaciones con otros hombres mientras estaba en prisión. Ella empezó a grabarlo discretamente y se le oyó gritarle e insultarla”, declaró la fiscal .

Luego, el agresor la empujó contra el sillón, le clavó los dientes en su espalda, le golpeó la cara y la dejó sin poder respirar algunos segundos . La mujer, que tenía 16 semanas de embarazo , sufrió cortes y moretones, además de la visible marca de los dientes en su espalda.

El agresor, que cuenta con 20 antecedentes penales y había sido encarcelado durante siete semanas por agredir a la misma mujer , admitió haber golpeado y estrangulado de manera intencional a su ex, y fue condenado por 21 meses.

El abogado de Walton, Ian Hudson, defendió al hombre y afirmó que está atravesando por problemas de salud mental y que tiene buena ética de trabajo .

Fuente: TN