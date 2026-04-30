Incendio en Microcentro: un hombre prendió fuego el departamento en el que viven su esposa y su beba de un año

Un hombre con condena y antecedentes delictivos fue detenido esta madrugada, acusado de haber prendido fuego intencionalmente el departamento de su esposa , ubicado en pleno centro porteño y en el que la mujer vive junto a su beba de un año . Doce personas debieron ser asistidas por el incendio .

El presunto ataque ocurrió en el séptimo piso de un edificio ubicado en Paraná al 400 , entre Avenida Corrientes y Sarmiento. Allí debieron asistir los Bomberos de la Ciudad para rescatar a una mujer y a su hija , quienes debieron ser asistidas para escapar del departamento que se estaba incendiando.

Al salir la mujer y la beba fueron trasladada al Hospital Ramos Mejía por inhalación de monóxido de carbono . Antes llegó a denunciar a su pareja, un hombre de 46 años, de haber iniciado el fuego de manera intencional .

La Policía de la Ciudad lo detuvo de manera inmediata. Allí constataron que el acusado, de nacionalidad peruana, que tenía condena de cumplimiento efectivo por lesiones y estuvo procesado con prisión preventiva por homicidio simple .

En diciembre de 2023 le colocaron una tobillera electrónica y tiene antecedentes por tentativa de homicidio, lesiones leves y por afectar servicios de emergencia y seguridad.

El edificio, de planta baja y 18 pisos fue evacuado ordenadamente, tras lo cual Bomberos pudo dominar y extinguir el fuego. Además de las dos personas trasladadas, diez fueron controladas y asistida por el SAME en el lugar.

Fuente: Clarín